Hamas, Biden'ın barış planını tercih ediyor

Dünya

Hamas, Gazze'de ateşkes görüşmeleri kapsamında yeni önerilerle değil, ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayında sunduğu barış planı üzerinden hareket etmeyi tercih ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Arabulucuları, daha fazla müzakere turu ya da işgalin saldırganlığına kılıf sağlayan ve halkımıza karşı soykırım savaşını sürdürmesi için ona daha fazla zaman kazandıran yeni öneriler yerine, Biden'ın vizyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde harekete sundukları ve 02/07/2024 tarihinde üzerinde anlaşmaya vardıkları planı uygulamaya koymaya ve işgali buna mecbur etmeye çağırıyoruz" denildi.

BİDEN'IN BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta Gazze'de kalıcı ateşkesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini öngören barış planını sunmuştu. Üç aşamalı plan, kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamından çekilmesi, tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması, insani yardımların engelsiz ve kesintisiz Gazze'ye girişi ve yerlerinden edilen Gazzelilerin, bölgeye dönüşünü öngörüyordu. Söz konusu plana, Avrupa'dan ve diğer kıtalardan çok sayıda ülke de destek vermişti.