Hamas heyeti Ankara'da

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş liderliğinde bir heyeti ağırladı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müşteşarı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme cumhurbaşkanının programında gözükmüyordu.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Ekim 2024'te öldürülmesinden sonra örgüt yeni liderini açıklanmadı.

BBC'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, güvenlik gerekçesiyle örgütün yeni liderinin kimliğinin büyük ihtimalle gizli tutulacağını söylemişti.

Hareketin liderini Mart 2025'te belirleyeceği, o zamana dek beş üyeli bir komite tarafından yönetileceği ifade edilmişti.

Komite Muhammed Derviş, Halil el Hayya, Halid Meşal ve Zaher Cabarin ile açıklanmayan beşinci bir isimden oluşuyor.

Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.