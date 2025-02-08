Hamas, İsrail ile varılan ateşkes kapsamında 3 esiri Kızılhaç\'a teslim etti

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HAMAS, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 İsrailli esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın 5'inci turu kapsamında Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Hamas dün yaptığı açıklamada serbest bırakılacak esirlerin isimlerini Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olarak duyurdu. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.