Hamas'tan Putin'e mesaj! Tek cümlelik açıklama ABD ve İsrail'i çıldırtacak

Kazakistan'da BDT Liderler Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin herkes için ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. Bölgedeki durum için ABD'yi suçlayan Putin'in yapmış olduğu açıklamalar Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı.

HAMAS, PUTİN'İ TAKDİR EDİYOR

Hamas tarafından bu sabah yapılan açıklamada "Putin'in halkımıza karşı devam eden Siyonist saldırganlığa ilişkin tutumunu, Gazze kuşatmasını reddetmesini takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

PUTİN NE DEDİ?

Rus lider, katıldığı zirvede bölgede yaşananlarla ilgili "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. Yerleşim alanlarında teçhizat olmadan bu operasyonu gerçekleştirmek daha da zordur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır. Filistin-İsrail ihtilafını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığı inancından yola çıkıyoruz. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik bir arada olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler iki devlet formülünün uygulanması olmalıdır" dedi.

SAAT 16:00'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Bölgeyi ablukaya alan ve günlerdir bomba yağdıran İsrail, sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey komutanlarından Murad Abu Murad'ın hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Hamas'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.