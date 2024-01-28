Hamas ve İsrail\'e 4 aylık ateşkes teklifi

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İsrail ile Hamas'a, İsrailli esirlerin tümünün serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 4 aylık ateşkes öngören yeni bir teklifin yapıldığı belirtildi. Taraflara sunulan yeni teklif çerçevesinde, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan İsrailli esir çocuk, kadın ve yaşlıların serbest bırakılması planlanıyor. Bunun karşılığında ise İsrail'in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği kaydedildi.

İLK AŞAMADA ÇATIŞMALARA 6 HAFTA ARA VERİLECEK

Taraflara sunulan yeni teklif çerçevesinde, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan İsrailli esir çocuk, kadın ve yaşlıların serbest bırakılması için çatışmalara ilk aşamada 6 hafta ara verilmesinin öngörüldüğü ifade edilen haberde, bunun karşılığında İsrail'in önemli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakması ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasının istendiği kaydedildi.

TEKLİF, ABD VE ULUSLARARASI GARANTİLERİ ALACAK

Haberde teklifin bir sonraki aşamasında, Hamas'ın İsrailli kadın esir askerlerin ve ardından erkek esir askerlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'de ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail'e verilmesinin önerildiği kaydedildi. Yeni teklifin, Hamas'ın, ABD'den de dahil olmak üzere, uluslararası garantiler almasını kapsadığına işaret edilen haberde, ateşkes süresince 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları nihai olarak durdurabilecek kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceği de ifade edildi.

MOSSAD VE CIA BAŞKANI PARİS'TE

Esir takası ve ateşkesi içeren yeni teklifin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns'ün bu hafta sonu Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve İsrail istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler öncesi geldiği kaydedildi. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ve beraberindeki heyetin ise Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Paris'te olduğu öğrenildi.

Mossad Başkanı David Barnea

ABD basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edilmişti.

2023 KASIM AYINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etmişti.