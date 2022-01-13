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Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı - Son Dakika

Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı

13.01.2022 15:29
Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı

Japonya'da yaşayan bir çocuk annesi kadın, ikinci çocuğunu doğurmak istiyordu. Ancak eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle spermleri yetersiz kaldı. Eşiyle konuşan kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir adamdan hamile kaldı. Kendisini önce Japon olarak tanıtan adamın, aslında Japon değil Çinli olduğu ortaya çıkınca kadın da doğurduğu çocuğu sokağa attı.

Japonya'da ismini açıklamak istemeyen bir çocuk annesi kadının başına gelenler, dünya basınına manşet oldu. Kadın, ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye karar verdi. Ancak kocasının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir türlü çocukları olmuyordu. İkili, çareyi kadının başka bir adamdan hamile kalmasında buldu.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Japon kadın, eşiyle konuştuktan sonra baba adaylarını araştırmaya başladı. Kadın, sosyal medyada kendisini Kyoto Üniversitesi mezunu ve bir Japon olarak tanıtan adamla anlaştı. İkili, farklı zamanlarda 10 kez cinsel ilişkiye girdi. Kadın da bu ilişkilerin ardından hamile kaldı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Fakat Japon kadın, bir süre sonra çocuğunun babasının gerçek kimliğini öğrendi. Öyle ki sperm donörü olan adam, hem Japon değildi hem de üniversite mezunu değildi. Adamın Çin vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Kadın, bu haberi öğrendikten sonra çocuğunu aldırmak istedi ancak kürtaj için çok geçti.

ÇOCUĞU SOKAĞA ATIP 2,5 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇTI

Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen kadın, çözümü çocuğu sokağa atmakta buldu. Önce bebeğini sokağa atan kadın, daha sonra ise bebeğin babasına 2,5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Çocuk hakları aktivisti Mizuho Sasak ise bebeğe bir nesne gibi davrandığını belirttiği kadına tepki gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Çocuk, Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı - Son Dakika
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