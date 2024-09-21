Hamza Yusuf'tan İngiltere'ye Soru - Son Dakika
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Dünya

Hamza Yusuf'tan İngiltere'ye Soru

Hamza Yusuf\'tan İngiltere\'ye Soru

Eski İskoçya Birinci Bakanı Yusuf, Lübnan'daki saldırılara sessiz kalan dünya liderlerini eleştirdi.

21.09.2024 10:01
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Şara Zehra ÖZBEY, BİRLEŞİK Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, Lübnan'da ve bölgede yaşananlara dünya liderlerinin sessiz kaldığını vurgulayarak, İngiltere Hükümetine 'öfke ve kınamanız nerede?' sorusunu sordu.

İskoçya eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında en az 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Hamza Yusuf, dünya liderlerinin yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayarak, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'ye 'öfke ve kınamanız nerede?' dedi. Hamza Yusuf açıklamasında, "Lübnan'daki çirkin saldırılarla ilgili olarak siyasi liderler neden bu kadar ahlaki korkaklık sergiliyor? Çocukları ve Hizbullah ile hiçbir ilgisi olmayan pek çok masum insanı öldüren ayrım gözetmeyen saldırılar ile ilgili olarak öfke ve kınama nerede? " dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamza Yusuf'tan İngiltere'ye Soru - Son Dakika

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