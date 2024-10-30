Harris ve Trump Arasındaki Yarış Kızışıyor - Son Dakika
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Harris ve Trump Arasındaki Yarış Kızışıyor

Harris ve Trump Arasındaki Yarış Kızışıyor

ABD seçimlerine bir hafta kala Harris, Trump'ın önünde. Biden, Trump'ın destekçilerini hedef aldı.

30.10.2024 11:58
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(ANKARA) - ABD seçimlerine bir haftadan az süre kala, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki yarış başa baş gidiyor. Yarışta, Harris'in oy oranının yüzde 44, Trump'ın ise yüzde 43 civarında olduğu değerlendiriliyor. İki aday arasındaki yarış git gide kızışırken; ABD Başkanı Joe Biden, Trump seçmenleri için "çöp" ifadelerini kullandı. Donald Trump ise Biden'a tepki göstererek, "Joe Biden destekçilerimize 'çöp' diyor. Amerikan halkını sevmiyorsanız Amerika'yı yönetemezsiniz" dedi.

ABD medyasına yansıyan en son yapılan anket sonuçlarına göre, ABD başkanlık yarışının son düzlüğünde Kamala Harris'in, Donald Trump'a karşı oy oranı farkı azaldı. ABD basınına yansıyan son kamuoyu araştırmalarına göre Harris, Trump'a karşı bir puan farkla, yüzde 44'e yüzde 43 ile önde. Araştırmalar, seçmenlerin en acil olarak gördüğü birçok konuda Trump'ın Harris'e göre önemli avantajlara sahip olduğunu da gösterdi. Özellikle ekonomi, işsizlik ve istihdam konularında Trump'ı destekleyenlerin oranı Harris'e oldukça yüksek.

ABD'lilere göre, göçmenlik konusundaki en iyi yaklaşım Trump'ın fikirleri

ABD medyasında yer alan araştırmalara göre, Trump'ın politika açısından en büyük avantajı, ülkede yasadışı olarak bulunan göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesini de içeren sert öneriler sunduğu göçmenlik konuları. Son araştırmalarda seçmenlerin yüzde 48'i Trump'ın göçmenlik konusundaki yaklaşımının en iyisi olduğunu düşünüyor.

Araştımalar, Harris'in siyasi aşırıcılık konusundaki avantajının azaldığını da ortaya koydu. Son araştırmada, seçmenlerin yüzde 40'ı Harris'in siyasi aşırıcılık ve demokrasiye yönelik tehditlerle başa çıkma konusunda daha iyi bir yaklaşıma sahip olduğunu söylerken, Trump'ı seçenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Kamala Harris: "Trump, dengesiz, intikam takıntılı, kinle dolu ve kontrolsüz güç peşinde koşan biri"

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Washington'da düzenlediği mitingde toplanan on binlerce kişiyi, başkanlık yarışının son haftasına girilirken Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın "kontrolsüz güç peşinde koştuğu" konusunda uyardı. Harris, dün 75 binden fazla kişinin düzenlediği mitingde konuşarak, 6 Ocak 2021'de Trump'ın ABD Kongre Binası'na saldırısını hatırlattı. Harris, 5 Kasım'da yapılacak seçim öncesindeki Trump'a hitaben yaptığı konuşmasında, "Bu, dengesiz, intikam takıntılı, kinle dolu ve kontrolsüz güç peşinde koşan biri" dedi.

Trump ise, Harris'in görüşlerinin aşırı olduğu ve ABD kurumlarının "sosyalistlerce" ele geçirilmesi anlamına geleceği iddiasıyla karşılık verdi.

Donald Trump'ın destekçileri, Trump'ın 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirmek için 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmış ve bazı şiddet olayları yaşanmıştı. Olaylarda 4 ABD'li vatandaş hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Harris, seçim öncesinde son büyük konuşması olarak nitelendirdiği konuşmasını Trump'ın ayaklanmadan önce destekçilerini topladığı yerde yapacak.

Biden, Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden ise, Trump'ın destekçilerinden "çöp" olarak bahsetmesinin ardından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Voto Latino adlı savunuculuk grubuyla yaptığı canlı yayında Biden, ırkçı ve kadın düşmanı olarak eleştirilen Madison Square Garden'daki son Trump mitingindeki söylemi kınadı.

Biden, canlı yayında, "Daha geçen gün mitingindeki bir konuşmacı Porto Riko'yu yüzen bir çöp adası olarak nitelendirdi. Porto Rikolular, iyi, düzgün, onurlu insanlar. Orada yüzen tek çöp, onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması vicdansızca ve Amerikan karşıtı" diye konuştu. Biden'ın bu konuşmasına pek çok Cumhuriyetçi seçmen tepki gösterirken; Biden, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün erken saatlerde Trump'ın Madison Square Garden mitinginde destekçisinin Porto Riko hakkında kustuğu nefret söylemini çöp olarak nitelendirdim; bu, onu tanımlamak için aklıma gelen tek kelime. Latinoları şeytanlaştırması vicdansızlık. Söylemek istediğim tek şey buydu. O mitingdeki yorumlar bir ulus olarak kim olduğumuzu yansıtmıyor."

Trump'tan Biden'a cevap: "Amerikan halkını sevmiyorsanız Amerika'yı yönetemezsiniz"

Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Biden'ın söylemine tepki gösterdi. Trump, "Ben Amerika'yı kurtarmak için pozitif çözümler kampanyası yürütürken, Kamala Harris nefret kampanyası yürütüyor. Joe Biden destekçilerimize "çöp" diyor. Amerikan halkını sevmiyorsanız Amerika'yı yönetemezsiniz, Kamala Harris ve Joe Biden, ikisinin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaya uygun olmadıklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Amerika'yı kurtarmak için pozitif çözümler kampanyası yürütürken, Kamala Harris nefret kampanyası yürütüyor. Tüm haftayı siyasi rakiplerini tarihin en kötü toplu katilleriyle karşılaştırarak geçirdi. Şimdi, her şeyin üstüne, Joe Biden destekçilerimize "çöp" diyor. Amerikan Halkını sevmiyorsanız Amerika'yı yönetemezsiniz. Kamala Harris ve Joe Biden, ikisinin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaya uygun olmadıklarını gösterdiler. Amerikan tarihinin en büyük, en geniş ve en önemli siyasi koalisyonuna liderlik etmekten gurur duyuyorum. Tarihi sayıda Latin, Afrikalı Amerikalı, Asyalı Amerikalı ve her ırktan, dinden, renkten ve inançtan vatandaşı ağırlıyoruz. Tüm insanların Başkanı olmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Harris ve Trump Arasındaki Yarış Kızışıyor - Son Dakika

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