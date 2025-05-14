Hastane avlusu sığınak delici bombayla vuruldu! İsrail\'in vahşeti kamerada

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 40 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edildi. İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı. Açıklamada, hastanenin avlusunu doğrudan hedef alan bombalamada 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.

HASTANE AVLUSUNUN VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

İsrail'in vahşeti her geçen gün artarken, Gazze Avrupa Hastanesi'nin sığınak delici bombalarla vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

İSRAİL SAĞLIK KURULUŞLARINI HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.