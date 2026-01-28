Almanya'nın Aalen Kentinde Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'ndan Dayanışma Konseri - Son Dakika
Almanya'nın Aalen Kentinde Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'ndan Dayanışma Konseri

28.01.2026 01:16  Güncelleme: 10:02
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Almanya'nın Aalen kentinde, Hatay'daki depremden etkilenen çocuk senfoni orkestrası ve müzik okulu için bir konser düzenledi. Etkinlikte, müziğin umut ve direnç simgesi olduğu vurgulandı.

Haber: İlhan Baba

(AALEN)- Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Almanya'nın Aalen kentinde depremden etkilenen çocuk senfoni orkestrası ve yeniden bir müzik okulu kurulması amacıyla konser verdi.

Aalen Büyükşehir Belediye Başkanı Frederick Brütting'in desteğiyle, Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland- Almanya'daki Doğu Hristiyanları Merkez Konseyi (ZOCD) üyesi Ferit Tekbaş'ın girişimiyle düzenlenen konserin sunuculuğunu Sema Güleryüz üstlendi.

Konserin amacına ilişkin konuşan Ferit Tekbaş, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak tarihe geçen depremlerden Hatay'daki çocuk senfoni orkestrasının ve sanatçıların ağır şekilde etkilendiğini belirtti. Tekbaş, depremde orkestranın dört üyesinin yaşamını yitirdiğini, müzik okullarının yıkıldığını ve birçok sanatçının imkanlarını kaybettiğini söyledi. Buna rağmen orkestranın müziği umut ve direnç alanı olarak yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.

Orkestra Şefi Ali Uğur yönetimindeki konserde, farklı dillerde klasik müzik eserlerinin yanı sıra Anadolu'nun duygusal derinliğini yansıtan seçkilere yer verildi. Repertuvar, Hatay'ın çok kültürlü yapısını ve evrensel sanat anlayışını ortaya koydu.

Konser sırasında konuşan Ali Uğur, "Bir okulun, bir şehrin ve bir hayatın saniyeler içinde yok oluşuna tanıklık ettik" dedi. Müziğin kendileri için yalnızca bir sanat değil, hayata tutunma yolu olduğunu ifade eden Uğur, konserde çalınan her notanın Hatay'ın yaşadığı acıları ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini yansıttığını söyledi.

Kaynak: ANKA

