Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı



08.03.2026 11:33

Şiddetli jet akımlarının etkisiyle Washington'dan Londra'ya giden bir yolcu uçağı Atlantik üzerinde yaklaşık 1287 km/sa hıza ulaşarak dikkat çekti; uzmanlar bunun güçlü arka rüzgâr nedeniyle yer hızında görülen bir durum olduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgârlar nedeniyle Washington'dan Londra'ya giden bir yolcu uçağı olağanüstü bir hıza ulaştı. Uçağın Atlantik üzerindeki uçuşu sırasında yaklaşık 1287 kilometre/saat hıza çıkarak ses hızını geçtiği bildirildi.

Dış basında yer alan haberlere göre olay, Atlantik üzerindeki güçlü jet akımı (jet stream) nedeniyle meydana geldi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, bölgedeki yüksek irtifa rüzgârlarının saatte yaklaşık 265 mil (426 km) hıza kadar çıktığını ve bunun doğuya doğru uçan uçaklara güçlü bir arka rüzgâr sağladığını açıkladı.

SES HIZINI AŞTI

Washington'dan Londra'ya giden bir Virgin Atlantic yolcu uçağı, bu güçlü hava akımının etkisiyle yaklaşık 800 mil/saat (yaklaşık 1287 km/s) yer hızına ulaştı. Bu hız, ses hızından daha yüksek kabul ediliyor ve normalde ticari uçakların ulaşabildiği hızların oldukça üzerinde.

Ancak uzmanlar uçağın teknik olarak ses duvarını kırmadığını belirtiyor. Bunun nedeni, uçağın havaya göre değil, yer yüzeyine göre bu hızlara ulaşması. Yani uçak güçlü rüzgârın içinde ilerlediği için yer hızında ses hızını geçse de havaya göre gerçek süpersonik uçuş gerçekleştirmedi.

45 DAKİKA ERKEN İNİŞ YAPTI

Olağanüstü rüzgârın etkisiyle uçak planlanandan çok daha hızlı ilerledi ve Londra'daki Heathrow Havalimanı'na yaklaşık 45 dakika erken indi.

Uzmanlara göre kış aylarında Atlantik üzerindeki jet akımlarının güçlenmesi zaman zaman transatlantik uçuşların hızını önemli ölçüde artırabiliyor. Ancak bu tür hızlara ulaşılması oldukça nadir görülüyor.



