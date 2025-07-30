Hawaii\'de halk 1952\'deki felaketin yeniden yaşanmasından korkuyor

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 1952 yılında tarihinin en şiddetli depremle sarsıldı. 1952'de en büyük hasar ve can kaybı Hawaii'de yaşanmışken dün gece meydana gelen depremin ardından eyalet alarm durumuna geçti.

2 BİNİN ÜZERİNDE CAN KAYBI

5 Kasım 1952'de yerel saatle 04.58'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde 2 bin 336 kişi hayatını kaybetti. 8.8 büyüklüğündeki depremde ise ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Tarihi sarsıntı Rusya Federasyonu , SSCB , Sahalin Oblastı , Kuril Adaları , Severo-Kurilsk'i vuran büyük bir tsunamiyi tetikledi. Bu, Sahalin Oblastı ve Kamçatka Oblastı'ndaki birçok yerleşim yerinin yıkılmasına yol açarken , asıl darbe Severo-Kurilsk kasabasını vurdu. Bu deprem, Rusya'da kaydedilen en güçlü deprem olarak kayıtlara geçti.

1952 DEPREMİ EN ÇOK HAWAII'Yİ VURDU

En büyük ekonomik hasar, Hawaii Adaları'nı vuran tsunami dalgalarından kaynaklandı ve 1952 dolarıyla 800.000 ila 1.000.000 ABD doları arasında maddi hasar meydana geldi . Dalgalar, Honolulu limanında bir çimento mavnasının bir yük gemisine çarpmasına neden oldu . Hilo'da pahalı bir kayıkhane yıkıldı. Hilo'yu yakındaki Coconut Adası'na bağlayan köprünün küçük bir kısmı, bölgedeki evlerin temellerinden sökülmesiyle birlikte güçlü dalgalar nedeniyle hasar gördü. Sahil güvenlik şamandıraları demirlerinden koptu.

HAWAII ALARM DURUMUNDA

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen tarihin en büyük depremlerinden biri olan 8.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okyanusa kıyısı olan birçok ülkede tsunami alarmı verdi. Dalgaların bir kısmı Japonya sahiline ulaşmaya başlarken 1952'de büyük hasar olan Hawaii'de de olağanüstü hal ilan edildi. Eyalet yönetimi vatandaşların yüksek yerlere çıkması konusunda uyarıda bulunurken bölgede sirenler çalıyor.

Tsunami dalgaları Hawaii kıyılarına ulaştı.

"TSUNAMİ ADALARIN ETRAFINI SARACAK"

ABD'de Hawaii Valisi Josh Green, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Bölgesi'nde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hawaii'yi vurması beklenen tsunami tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yapan Green, tsunaminin vuracağı alanların belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağını, "adaların etrafını saracağını" belirtti.

Green, tsunaminin vurmasının ardından adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını, acil durum ekiplerinin hazırlıklı olduğunu söyledi.

"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN" UYARISI

Hawaii'nin Honolulu kentinin Belediye Başkanı Rick Blangiardi, yerel KITV'ye yaptığı açıklamada, insanların sakin kalmasının önemli olduğunu ancak alçak bölgelerde bulunan vatandaşların yüksek bölgelere çıkması gerektiğini kaydetti.

Blangiardi, yapılan faaliyetlerin tedbir amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Gereksiz bir panik yaratmak istemiyoruz, herkesin sakin kalmasını istiyoruz. İnsanlara yeterli uyarı ve yüksek yerlere çıkma fırsatı vermek için mümkün olduğunca önceden hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.

LİMANLAR GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek, Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.