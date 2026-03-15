Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

15.03.2026 09:24
Kaliforniya'nın Fremont kentinde hırsızlar yaklaşık bir dakika içinde 1,7 milyon dolar (75 milyon TL) değerinde mücevher çalarken, soygun anlarına ait görüntüler ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fremont kentinde gerçekleştirilen büyük mücevher soygunu ülkede gündem oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre bir grup hırsız, bir dakika içinde değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar (75 milyon TL) olan mücevherleri hedef aldı.

Şüphelilerin olay yerine organize şekilde gelerek mağazadaki değerli takıları hızla topladığı ve kısa sürede bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Soygunun yalnızca yaklaşık bir dakika içinde gerçekleştiği ifade edilirken, saldırganların son derece planlı hareket ettiği değerlendiriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ABD Adalet Bakanlığı soruşturma başlatırken soyguna ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan videoda hırsızların mağazaya girerek kısa sürede vitrindeki mücevherleri topladığı ve hızla kaçtığı anlar yer alıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, görüntülerin şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olmasını beklerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

