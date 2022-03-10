Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye - Son Dakika

MEE'a konuşan Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden Michael Tanchum, "İsrail gazını yurtiçi kullanım ve Avrupa'ya ihracat için Türkiye'ye getirme planı en az 8 yıldır var ve değişmedi" dedi.

Tanchum, " Ukrayna'daki olaylar, doğal gaza acil ulaşım duygusuna odaklandığında, Türkiye'nin İsrail ve diğer Orta Doğulu aktörlerle yakın zamanda gerçekleştirdiği yakınlaşma çabalarıyla birleştiğinde, önceki siyasi engeller çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Bir Türk yetkili ise, her iki tarafın da İsrail gazını Türkiye'ye getirmek için bir fizibilite raporu hazırladığını, ancak zorlukların farkında olduklarını söyledi.

İsrail'in Leviathan gaz sahasından Kıbrıs'a ve ardından Yunanistan'a bir boru hattı inşa etme planı, ABD'nin geçen yıl sözde EastMed Boru Hattı Projesi'ne verdiği desteği geri çekmesiyle fiilen çöktü.

"TÜRKİYE, İSRAİL GAZI İÇİN EN UYGUN YOL"

İsrail'in doğal gaz rezervlerinin 800 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor ve yaklaşık 2,2 trilyon metreküp gazın keşfedilmeyi beklediğine inanılıyor.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi ve İsrail'in eski Ürdün ve AB büyükelçisi Oded Eran, Türkiye'nin İsrail gazına giden yolunun uzun zamandır en uygun çözüm olarak görüldüğünü söyledi.

Üst düzey bir başka Türk yetkili, İsrail'in siyasi sorunlara rağmen diğer seçeneklerden çok daha az maliyetli olacağı için Türkiye seçeneğini tercih edeceğini söyledi.

RUS-UKRAYNA SAVAŞI İTİCİ GÜÇ OLDU

Türkiye-İsrail ilişkilerinde uzman bir analist olan Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin BAE gibi diğer bölgesel aktörlerle yakın zamanda yakınlaşmasının İsrail için güven verici olduğunu söylüyor.

Lindenstrauss, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel aktörler için ABD'nin bölgedeki varlığını azaltma arzusunu ve bölgesel düzeni korumak için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı." dedi.

Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın, Ukrayna'daki savaştan önce başladığını belirten Lindenstrauss, "Ancak bu savaşın sonuçları, Türkiye ve İsrail'in iletişim kanallarını ve koordinasyonlarını geliştirmeleri için başka bir itici güç olarak görülebilir." İfadelerini kullandı.