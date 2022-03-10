Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi

Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye

10.03.2022 09:28
Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye

Middle East Eye (MEE) haber sitesinde yer alan haberde, İsrail gazını Doğu Akdeniz'deki bir boru hattıyla Türkiye'ye getirme olasılığının, ilişkileri onarmak için başlıca teşvik edici etkenlerden biri olduğu belirtildi.

MEE'a konuşan Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden Michael Tanchum, "İsrail gazını yurtiçi kullanım ve Avrupa'ya ihracat için Türkiye'ye getirme planı en az 8 yıldır var ve değişmedi" dedi.

Tanchum, " Ukrayna'daki olaylar, doğal gaza acil ulaşım duygusuna odaklandığında, Türkiye'nin İsrail ve diğer Orta Doğulu aktörlerle yakın zamanda gerçekleştirdiği yakınlaşma çabalarıyla birleştiğinde, önceki siyasi engeller çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Bir Türk yetkili ise, her iki tarafın da İsrail gazını Türkiye'ye getirmek için bir fizibilite raporu hazırladığını, ancak zorlukların farkında olduklarını söyledi.

İsrail'in Leviathan gaz sahasından Kıbrıs'a ve ardından Yunanistan'a bir boru hattı inşa etme planı, ABD'nin geçen yıl sözde EastMed Boru Hattı Projesi'ne verdiği desteği geri çekmesiyle fiilen çöktü.

"TÜRKİYE, İSRAİL GAZI İÇİN EN UYGUN YOL"

İsrail'in doğal gaz rezervlerinin 800 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor ve yaklaşık 2,2 trilyon metreküp gazın keşfedilmeyi beklediğine inanılıyor.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi ve İsrail'in eski Ürdün ve AB büyükelçisi Oded Eran, Türkiye'nin İsrail gazına giden yolunun uzun zamandır en uygun çözüm olarak görüldüğünü söyledi.

Üst düzey bir başka Türk yetkili, İsrail'in siyasi sorunlara rağmen diğer seçeneklerden çok daha az maliyetli olacağı için Türkiye seçeneğini tercih edeceğini söyledi.

RUS-UKRAYNA SAVAŞI İTİCİ GÜÇ OLDU

Türkiye-İsrail ilişkilerinde uzman bir analist olan Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin BAE gibi diğer bölgesel aktörlerle yakın zamanda yakınlaşmasının İsrail için güven verici olduğunu söylüyor.

Lindenstrauss, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel aktörler için ABD'nin bölgedeki varlığını azaltma arzusunu ve bölgesel düzeni korumak için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı." dedi.

Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın, Ukrayna'daki savaştan önce başladığını belirten Lindenstrauss, "Ancak bu savaşın sonuçları, Türkiye ve İsrail'in iletişim kanallarını ve koordinasyonlarını geliştirmeleri için başka bir itici güç olarak görülebilir." İfadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşen Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir...

Doğal gaz, Türkiye, Herzog, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Bursa'daki nişanlı cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Hediyeleri geri vermediği için defalarca bıçaklayarak katletmiş!
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement