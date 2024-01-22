Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya\'da Ram Tapınağını Açacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugün Ayodhya kentinde Hindu tanrısı Ram için yapılan bir tapınağı açacak.

Bu tapınağın yerinde 1992 yılına kadar, 16. yüzyılda Babürlüler tarafından inşa edilen Babür Camisi bulunuyordu.

O yıl bir tapınak bir grup Hindu tarafından yıkılmış, bunun üzerine başlayan protestolarda ülke genelinde 2 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hindular tanrı Ram’ın o noktada doğduğuna ve Babür Camisi inşa edilmeden önce orada bir Ram tapınağı bulunduğuna inanıyor.

Caminin yıkılmasından bu yana Hindu milliyetçisi siyasetçiler burada Ram için bir tapınak yapmayı vadediyordu.

Burada bir tapınak inşa edilmesi için başlatılan hareket Modi’nin bugün iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi’nin, 1990’larda güçlenerek siyaset sahnesine girmesini sağlamıştı.

Üç katlı tapınağın inşa maliyeti 217 milyon dolar (yaklaşık 6,5 milyar TL) tuttu.

Tapınak için Ram’ın 130 cm. boyunda bir heykeli de yapıldı.

Birkaç ay içinde genel seçim düzenlenecek Hindistan’da Modi’nin bu tapınağı siyasi çıkarları için kullandığını savunan muhalefetin büyük kısmı ise açılış törenine katılmayacak.

Bugünkü “yaşam enerjisinin ortaya çıkışı” töreninde dini sözler tekrarlanacak, ateş etrafında dini ritüeller gerçekleştirilecek.

Bunların sayesinde tanrı Ram’ın heykel veya fotoğraflarına kutsal bir yaşamın zuhur edeceğine inanılıyor.

Modi bugün tapınağın yalnızca ilk katını açacak.

Öte yandan bazı Hindular tamamlanmamış bir tapınakta tören yapılmasının dine aykırı olduğunu düşünüyor.

Yetkililer tapınağın tamamlanmasıyla birlikte günde 150 bin ziyaretçi çekeceğini düşünüyor.

Bu yüzden kent büyük altyapı yatırımlarıyla buna hazırlanıyor.

Son haftalarda yeni bir havalimanı ve tren garı açıldı, birkaç yeni otel inşa edildi.

Hükümet, Ganj Nehri’nin kollarından biri olan Saryu Nehri üzerindeki bu sakin kentin dönüştürülmesi için 3,85 milyar dolarlık bir kaynak ayırdı.

Öte yandan BBC’ye konuşan bazı kent sakinleri, bu büyük dönüşüm nedeniyle yalnızca evlerinin ve işyerlerinin değil, bazı dini yapıların da yıkıldığını aktarıyor.