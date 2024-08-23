Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna\'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette ikili ilişkileri ele aldı. Bu ziyaret, Modi'nin Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

23.08.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Başbakan Modi'nin ülkede gerçekleştireceği temaslar, ikili ilişkilerin tarihinde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki işbirliklerini ele almak üzere bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Modi'nin iki ülke tarihi arasında Ukrayna'ya düzenlediği ilk ziyaret yakından takip ediliyor. Kiev'de Hindistanlı vatandaşlar tarafından karşılanan Modi, "Bu sabah erken saatlerde Kiev'e ulaştım. Hint toplumu çok sıcak bir karşılama yaptı" dedi.

Haziran ayında üçüncü kez başbakan seçilen Modi, ilk yurt dışı ziyareti için temmuz ayında Rusya'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Modi'nin Putin ile bir araya gelmesini eleştirerek, "Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Narendra Modi, Hindistan, Ukrayna, Dünya, Kiev, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement