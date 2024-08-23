Hindistan Başbakanı Narendra Modi Ukrayna\'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Başbakan Modi'nin ülkede gerçekleştireceği temaslar, ikili ilişkilerin tarihinde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki işbirliklerini ele almak üzere bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Modi'nin iki ülke tarihi arasında Ukrayna'ya düzenlediği ilk ziyaret yakından takip ediliyor. Kiev'de Hindistanlı vatandaşlar tarafından karşılanan Modi, "Bu sabah erken saatlerde Kiev'e ulaştım. Hint toplumu çok sıcak bir karşılama yaptı" dedi.

Haziran ayında üçüncü kez başbakan seçilen Modi, ilk yurt dışı ziyareti için temmuz ayında Rusya'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Modi'nin Putin ile bir araya gelmesini eleştirerek, "Dünyanın en büyük demokrasisinin liderinin böyle bir günde Moskova'da dünyanın en kanlı suçlusuna sarılışını görmek büyük bir hayal kırıklığı ve barış çabalarına indirilen yıkıcı bir darbedir" ifadelerini kullanmıştı.