Hindistan'da Eğitim Reformu Protestoları Büyüyor - Son Dakika
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Hindistan'da Eğitim Reformu Protestoları Büyüyor

22.07.2026 16:59
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Yeni Delhi'de eğitim reformu talebiyle binlerce gösterici protestoları sürdürüyor, polis müdahale etti.

(ANKARA) - Hindistan'da eğitim reformu talebiyle haftalardır devam eden ve "Hamam Böceği Halk Partisi" adıyla örgütlenen protestolar büyüyor. Başkent Yeni Delhi'de etkili olan muson yağmurlarına rağmen binlerce gösterici protestoları sürdürürken; ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi de Başbakan Narendra Modi'nin konutu önünde eylem düzenleyerek protestolara destek verdi.

Eğitim sisteminde reform ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep eden protestolar, pazartesi günü polisin göstericilere müdahale etmesinin ardından daha da büyüdü. Parlamento'nun muson dönemi oturumlarının başladığı gün düzenlenen yürüyüşte polis, on binlerce göstericiyi cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Olaylarda en az 60 kişi yaralandı.

Polis, protestoların merkezi haline gelen Yeni Delhi'deki Jantar Mantar'da kurulan sahne ve çadırları kaldırırken, göstericiler bölgeden ayrılmayarak oturma eylemlerini sürdürdü.

MUHALEFET DE PROTESTOLARA KATILDI

Polis müdahalesinin ardından ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (Kongre Partisi) de dünden itibaren ayrı bir protesto düzenleyerek eylemcilere destek verdi. Parti lideri Mallikarjun Kharge ile Rahul Gandhi, Başbakan Narendra Modi'nin konutuna yürüyerek Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, İçişleri Bakanı Amit Shah ve Başbakan Modi'nin istifasını istedi.

Kongre Partisi, Rahul Gandhi ve bazı milletvekillerinin kısa süreliğine gözaltına alındığını duyurdu. Daha sonra serbest bırakılan Gandhi, hükümetin protestoların parlamentoda tartışılmasına izin vermediğini söyledi.

Hükümet ise bu iddiaları reddetti. Devlet Bakanı Jitendra Singh, hükümetin eğitim reformunun parlamentoda görüşülmesine hazır olduğunu savundu. Eğitim Bakanı Pradhan Kongre Partisi'ni "öğrencileri siyasi araç olarak kullanmakla" suçladı. Hükümetin eğitim reformları konusunda çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Pradhan, protestocuların istifa çağrısına ise doğrudan yanıt vermedi.

"HAMAM BÖCEĞİ PARTİSİ" NASIL DOĞDU?"

Resmi bir siyasi parti olmayan CJP, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın bu yıl işsiz gençler için kullandığı "hamam böceği" ifadesinin ardından ortaya çıktı. Tepki çeken sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, bu ifadeyle yalnızca "sahte diplomaya sahip kişileri" kastettiğini söylemişti.

Yaklaşık bir aydır Jantar Mantar'da kamp kuran protestoculardan eğitimci Sonam Wangchuk'un 28 Haziran'da süresiz açlık grevine başlamasının ardından geçen hafta polis tarafından eylem alanından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, açlık grevini burada sürdürdüğü belirtildi.

Başlangıçta öğrenci hareketi olarak ortaya çıkan CJP protestoları son günlerde Mumbai, Haydarabad, Bengaluru ve Ahmedabad'a da yayıldı. Hareket, son yıllarda Başbakan Narendra Modi hükümetine yönelik en geniş katılımlı toplumsal muhalefet girişimlerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hindistan'da Eğitim Reformu Protestoları Büyüyor - Son Dakika

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