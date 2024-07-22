Hindistan'da Nipah Virüsü Nedeniyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Nipah Virüsü Nedeniyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Nipah Virüsü Nedeniyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk, yüksek ölüm oranına sahip ve bulaşıcı olan Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, çocuğun ölümüyle ilgili tedbirler alındığını ve hastalığın yayılmasını önlemek için çaba gösterildiğini açıkladı.

22.07.2024 12:04
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Hindistan'ın Kerala eyaleti sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun ölüm oranı yüksek ve bulaşıcı Nipah virüsü (NiV) nedeniyle dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kerela Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, dün yaptığı açıklamada "Pandikkad, Malappuram'dan 14 yaşındaki bir çocuk Nipah'tan hayatını kaybetti. Sevgili oğullarını kaybeden aileye başsağlığı dileriz. Çocuğun numunesi, Nipah hastalığından şüphelenilmesi üzerine dün (Cumartesi) sabah test edildi. NIV Pune'dan alınan test sonuçlarının ardından protokole uygun tedavi ve diğer operasyonlara başlandı. Durumu kritik olan çocuk özel bir hastaneden Kozhikode'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yaşama umudu vardı ancak bugün saat 11.30'da yaşamını yitirdi. Eyalet hükümeti hastalığın yayılmasını önlemek için mümkün olan her türlü çabayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Yerel medya eyalet sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlerinde yaşamını yitiren çocuğun birincil temas listesinde 214 kişinin bulunduğunu ve bunların arasında 60 kişinin yüksek risk kategorisinde değerlendirildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsle ilgili tanımında, "Nipah virüsü enfeksiyonu, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ayrıca virüslü yiyecekler veya doğrudan kişiden kişiye bulaşabilen zoonotik bir hastalıktır. Bulaşan kişilerde, asemptomatik enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül beyin iltihabına kadar çeşitli hastalıklara neden olur" ifadeleri yer almaktadır. Nipah virüsü, çoğunlukla meyve yarasalarından bulaşmaktadır ve virüsten ölüm oranı yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 70 arasındadır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hindistan'da Nipah Virüsü Nedeniyle Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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