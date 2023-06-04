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Hindistan'da tren felaketinin nedeni sinyal arızası olabilir

Hindistan'da tren felaketinin nedeni sinyal arızası olabilir

04.06.2023 19:00

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen ve 275 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının sorumlusu olarak bir sinyal arızası ve 'elektronik kilitleme' değişikliği gösteriliyor. Demiryolu Kurulu, kazanın bir sinyalizasyon müdahalesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. Başbakan Narendra Modi, suçlu bulunanların ağır şekilde cezalandırılacağı sözü verdi. Kurtarma çalışmaları tamamlandı ancak en az 187 ceset hala tanımlanamadı.

Hindistan'ın Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, Odisha'da 275 kişinin öldüğü tren felaketine bir sinyal arızasının yol açtığını ve 'elektronik kilitleme' değişikliğinin kazanın muhtemel sebebi olduğunu belirtti. Doğu Hindistan'da yaşanan ve üç trenin birbirine girdiği ölümcül kazanın nedenlerini ve bu olayın sorumlularını belirlediklerini ekleyen Ashwini, daha fazla ayrıntı vermedi.

ÖLÜ SAYISI REVİZE EDİLDİ

Demiryolu Kurulu, bir arızadan ziyade bir 'sinyalizasyon müdahalesi' olduğunu ifade etti.Öte yandan, bazı cesetlerin çift sayıldığı fark edilince, 288 olarak duyurulan ölü sayısı 275'e düşürüldü.

Elektronik kilitleme sistemi, belirli bir alandaki her tren için güvenli rotaları belirler. Kazada, yanlış yönlendirilen yolcu treni, durağan bir yük trenine çarparak raydan çıktı. Kazadan etkilenen vagonlar, karşı yönden geçen ikinci bir yolcu trenine çarptı.

'SİNYALİZASYON MÜDAHALESİ' ŞÜPHESİ

Hindistan Demiryolu Kurulu'ndan Jaya Verma Sinha, her iki yolcu treninin de bir istasyona doğru hızda ve güvenli bir şekilde yaklaştığını belirtti. Ancak Coromandel Express, yanlışlıkla bir yük trenine çarptı ve bazı vagonları havalandı. Diğer yolcu treni Howrah Superfast Express, kazadan zarar gören Coromandel Express ile çarpıştı.

Sinha, elektronik kilitleme sistemi ile ilgili bir sorun olmadığını ve soruşturmanın, bir arızadan ziyade bir 'sinyalizasyon müdahalesi'ne işaret ettiğini belirtti.

CESETLERİN 187'Sİ HALA TEŞHİS EDİLEMEDİ

Başbakan Narendra Modi, suçlu bulunan herkesin ağır şekilde cezalandırılacağına dair söz verdi. Kazanın olduğu sırada iki yolcu treninde yaklaşık 2000 kişi olduğu düşünülüyor. En az 187 cesedin hala tanımlanamadığı bildirildi.

Kurtarma çalışmaları tamamlandı ve yetkililer, enkazı temizleme ve tren trafiğini yeniden başlatma çabalarına devam ediyorlar. Hindistan, dünyanın en büyük tren ağlarından birine sahip olmasına rağmen, demiryolu altyapısının büyük bir kısmı iyileştirilmesi gerekiyor.

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