Hindistan, Ermenistan'a 6 adet obüs teslim etti - Son Dakika

Hindistan, Ermenistan'a 6 adet obüs teslim etti

Hindistan, Ermenistan\'a 6 adet obüs teslim etti
Son Güncelleme: 15.09.2023 18:37

Hindistan, Ermenistan'ın 90 adet geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişinin ilk partisi olan 6 adet 155 milimetrelik obüsün teslimatını gerçekleştirdi. Teslimatın ağustos ayında yapıldığı belirtilirken, kalan obüslerin ise 3 yıl içinde teslim edileceği ifade edildi.

Ermenistan basınının Indian Defence Research Wing'e dayandırdığı habere göre, Hintli şirket Bharat Forge'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Baba Kalyani, 6 adet 155 milimetre geliştirilmiş çekili obüsün ağustosta Ermenistan'a teslim edildiğini duyurdu. Bu sevkiyatın, Ermenistan'ın 155,5 milyon dolarlık 90 ATAGS ünitesi içeren geçen yılki siparişinin ilk partisi olduğu, kalan 84 adet ATAGS'nin 3 yıl içinde teslim edileceği, Bharat Forge'un teslimatı planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

TÜM TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Bu silah sistemlerinin Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin tüm testlerinden başarıyla geçtiği, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sipariş öncesinde Pokran atış alanında obüslerle 2 aylık yoğun denemeler yaptığı vurgulandı.

ERMENİSTAN'DAN SAVUNMAYA YATIRIM

Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.

ERMENİSTAN'DAN 245 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmişti. Bu siparişin Hindistan ordusunda da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmattan oluştuğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Hindistan, Ermenistan'a 6 adet obüs teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, Ermenistan'a 6 adet obüs teslim etti - Son Dakika
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