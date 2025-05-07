Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü - Son Dakika
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Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü

Hindistan\'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü

Hindistan ordusunun Pakistan'a yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları'nın İslamabad ve Karaçi seferleri İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

07.05.2025 00:59
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HİNDİSTAN ordusunun Pakistan'a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları'nın İstanbul- Karaçi uçakları İstanbul'a geri dönüyor.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A HAVA SALDIRISI

Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan'ın Azad Kaşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı.

THY VE PEGASUS UÇAKLARI İRAN ÜZERİNDEN GERİ DÖNDÜ

Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul'a iniş yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hindistan'ın saldırıları nedeniyle THY ve Pegasus uçakları geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Kadayıf:
    Geçmişte Hindistanın müslüman kesimi caape ye iş bankası nı kurmaları için para göndermişti Ama ben Pakistan’ı desteklemeye devam edeceğim 0 1 Yanıtla
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