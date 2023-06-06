İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapıyordu! Otomobili alevlerin arasında kaldı - Son Dakika
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İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapıyordu! Otomobili alevlerin arasında kaldı

06.06.2023 12:11

Alicia Moore'un isimli kadın iki çocuğunu, hırsızlık yapmak için Florida'daki bir alışveriş merkezinin önüne park ettiği arabada bıraktı. Moore, suçüstündeyken araba alevler içerisinde kaldı. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklarla oluştu. Moore, çocuk ihmali, kundakçılık ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklandı.

24 yaşındaki Alicia Moore, iki küçük çocuğunu aracında bırakarak 26 Mayıs'ta Florida'daki Oviedo Alışveriş Merkezi'ndeki Dillard's mağazasının önüne park etti.

HIRSIZLIK İÇİN ÇOCUKLARI ARABADA BIRAKTI

Moore, kimliği belirsiz bir adamla birlikte mağazaya girerek hırsızlık yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra mağazadan çıktığında, arabasını alevler içerisinde buldu. Polis, Moore'un çaldığı iddia edilen eşyaları bırakıp hızla arabaya doğru koştuğunu belirtti.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı

ÇOCUKLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Patlama sonrası, çevredeki tanıklar ve alışveriş yapanlar, araçtaki çocukları kurtardı. Bu esnada, bir çocuğun yüz ve kulaklarında birinci derece yanıklar oluştu. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak yangının nedeni hala bilinmiyor.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı

TUTUKLANDI

Moore, 31 Mayıs'ta, çocuk ihmali, kundakçılık, hafif hırsızlık ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Dünya İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapıyordu! Otomobili alevlerin arasında kaldı - Son Dakika


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