İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapıyordu! Otomobili alevlerin arasında kaldı

24 yaşındaki Alicia Moore, iki küçük çocuğunu aracında bırakarak 26 Mayıs'ta Florida'daki Oviedo Alışveriş Merkezi'ndeki Dillard's mağazasının önüne park etti.

HIRSIZLIK İÇİN ÇOCUKLARI ARABADA BIRAKTI

Moore, kimliği belirsiz bir adamla birlikte mağazaya girerek hırsızlık yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra mağazadan çıktığında, arabasını alevler içerisinde buldu. Polis, Moore'un çaldığı iddia edilen eşyaları bırakıp hızla arabaya doğru koştuğunu belirtti.

ÇOCUKLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Patlama sonrası, çevredeki tanıklar ve alışveriş yapanlar, araçtaki çocukları kurtardı. Bu esnada, bir çocuğun yüz ve kulaklarında birinci derece yanıklar oluştu. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak yangının nedeni hala bilinmiyor.

TUTUKLANDI

Moore, 31 Mayıs'ta, çocuk ihmali, kundakçılık, hafif hırsızlık ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.