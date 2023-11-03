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Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor - Son Dakika

Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor

Son Güncelleme: 03.11.2023 20:45

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını itiraf etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan çok konuşulacak itiraf: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için yalvarıyor

"LÜBNAN CEPHESİ TÜM İHTİMALLERE AÇIK"

"Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla yetinmeyeceğiz" diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ARAP ÜLKELERİ HER GÜN YALVARIYOR"

Nasrallah öte yandan Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını duyurdu.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan çok konuşulacak itiraf: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için yalvarıyor

ABD'YE SERT SÖZLER

Gazze'deki savaşın sorumlusunun ABD olduğuna dikkati çeken Hizbullah lideri, ateşkesi engelleyen tarafın da ABD olduğunu savundu. Nasrallah, bölgesel bir çatışmanın fitilinin ateşlenmesi halinde en büyük kaybedenin ABD olacağını vurguladı. Aksa Tufanı saldırılarının ilk gününden itibaren ABD filolarının kendilerini bombalayacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu aktaran Nasrallah, ABD'nin tehditlerinin işe yaramadığını dile getirdi. "Sizin Akdeniz'deki filolarınız bizi korkutmadı, korkutmayacak." diyen Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." diye konuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor - Son Dakika
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