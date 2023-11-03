Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu.

"LÜBNAN CEPHESİ TÜM İHTİMALLERE AÇIK"

"Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla yetinmeyeceğiz" diyen Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ARAP ÜLKELERİ HER GÜN YALVARIYOR"

Nasrallah öte yandan Hizbullah'ın Gazze'deki savaşa müdahale etmemesi için Arap ülkelerinin kendisine her gün yalvardığını duyurdu.

ABD'YE SERT SÖZLER

Gazze'deki savaşın sorumlusunun ABD olduğuna dikkati çeken Hizbullah lideri, ateşkesi engelleyen tarafın da ABD olduğunu savundu. Nasrallah, bölgesel bir çatışmanın fitilinin ateşlenmesi halinde en büyük kaybedenin ABD olacağını vurguladı. Aksa Tufanı saldırılarının ilk gününden itibaren ABD filolarının kendilerini bombalayacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu aktaran Nasrallah, ABD'nin tehditlerinin işe yaramadığını dile getirdi. "Sizin Akdeniz'deki filolarınız bizi korkutmadı, korkutmayacak." diyen Nasrallah, "Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı." diye konuştu.