Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri'ne çağrılan 9 ülke büyükelçisine verilen mesajı paylaştı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri'ne çağrılan 9 ülke büyükelçisine verilen mesajı paylaştı

03.02.2023 11:42

İstanbul'daki konsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatan Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi, dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde büyükelçilere "Terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmeyin" mesajının verildiğini paylaştı.

Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere güvenlik tehdidi gerekçesiyle İstanbul'daki konsolosluklarını kapatırken, bu gelişme Türkiye'yi harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı dün akşam saatlerinde konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

9 BÜYÜKELÇİYE "SİNSİ GÜNDEME HİZMET ETMEYİN" MESAJI

Bugün kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığa çağrılan büyükelçilere yapılan uyarının içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu, büyükelçilere "Terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmeyin" mesajının verildiğini aktardı.

"TERÖR TEHDİDİ VAR İMAJI VERMEK İSTİYORLARSA BU DOSTLUĞA SIĞMAZ"

Konsolosluklarının kapatılmasının maksatlı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de terör tehdidi var imajını vermek istiyorlarsa bu dostluğa sığmaz. Bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunların arkasında ne olduğunu çok iyi bilir. Biraz dürüstlük bekliyoruz, dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da budur. 9 büyükelçiye gerekli uyarıları yaptık" diye konuştu.

"BAZI ÜLKELERİN MİSYONLARINA YÖNELİK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDIK"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Bu Kur'an yakma hadsizliğinden sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini de artırdık. Bu hadiseyle ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerini de görüyoruz, onlar da kapatıyorlar."

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Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri'ne çağrılan 9 ülke büyükelçisine verilen mesajı paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri'ne çağrılan 9 ülke büyükelçisine verilen mesajı paylaştı - Son Dakika
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