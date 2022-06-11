Hollanda'da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı artıyor

Hollanda İstatistik Kurumu'nun (CBS) verilerine göre, ülkede 100 yaşını geçen insan sayısı 5 yıl önceye göre yaklaşık yüzde 20 oranında arttı.

Araştırmalar, önümüzdeki yıllarda 100 yaşını geçenlerin sayısındaki artışın devam edeceğini gösteriyor. 100 yaş ve üzeri insanların büyük bölümünü kadınlar oluşturuyor.

Uzmanlara göre, insan yaşının giderek uzaması, kalıtsal nedenlerden çok yaşam biçim ve sosyal olanaklarla bağlantılı.

Hollanda'da 5 yıl önce 100 yaşın üzerindeki insan sayısı 400 civarındaydı. Bu yılın başlarında yapılan bir araştırmaya göre, bu sayı 2 bin 600'e ulaştı. 2030 yılında 100 yaşını geçenlerin sayısının 4 bine yaklaşması bekleniyor.

Peki bu neden kaynaklanıyor?

Kophenag Üniversitesi'nden Hollandalı ileri yaş tıbbı uzmanı Prof. Dr. Rudi Westendorp, RTL Haber'e yaptığı değerlendirmede, insan yaşamını uzamasını yaşam koşullarının iyileşmesine bağlıyor.

Westendorp'a göre beslenme, hijyen ve sağlık hizmetleri gibi birçok unsur, geçmişe kıyasla çok daha iyi. Bu da insanların daha rahat yaşamasına ve yaş almasına neden oluyor.

Büyükanne ve büyükbabası ile karşılaştırdığında, şu anki hayatın her açıdan çok iyi olduğunun altını çizen Westendorp, "Bugün 80 yaşında kalp kapakçığınız işlevini yitirirse yenisi takılır. 25 yıl önce bu tamamen imkansızdı" diyor.

Westendorp'a göre, mutlu ve sağlıklı yaşlanmanın ipucu daima ileriye bakmak. "Çünkü hayat ileridir" diyen Rudi Westendorp, 100 yaşına da gelse, insanın geleceğe bakmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yaşlanma uzmanı biyolog Prof. Dr. Eline Slaagboom da, 70 - 80 yıl yaşamanın kalıtsal olmadığına işaret ediyor.

Hollandalı biyoloğa göre, bu büyük ölçüde kişinin eğitimi, gelir durumu, yeterince egzersiz yapıp yapmadığı ve yemek seçimleri gibi yaşam kalitesini etkileyen unsurlar tarafından belirleniyor.

Kişinin tek başına 100 yaşına ulaşmasının zor ama mümkün olduğunu anlatan Slaagboom, şunları söylüyor:

"Hayat çok uzun sürdüğü için, her hafta uzun ve sağlıklı bir yaşama katkıda bulunacak yeni iyi seçimler yapma fırsatınız var. Her halükarda, 80. yaş gününüzden sonra bir sosyal ağ sürdürmek büyük önem taşıyor."

Hollanda'da şu anda en yaşlı kişi 110 yaşındaki Ebeltje Boekema-Hut adlı bir kadın.

Peki yaşam koşulları iyileşmeye devam ettikçe, insan ömrünün uzaması da sürecek mi? İnsanlar 120, 130 yaşları görebilecek mi?

Prof. Dr. Eline Slaagboom, buna çok fazla ihtimal vermiyor. Uzun yaş konusunda tarihsel ve genetik verileri araştıran Slaagboom, "Hayat vücuda zarar veriyor. Son 200 yılda beslenme, hijyen ve sağlık alanındaki tüm gelişmelere rağmen genetik olarak uzun yaşayan ailelere mensup kişiler bile 115 yaşını geçemiyor" diyor.

Hollanda'da kadınlar, erkeklere göre ortalama daha uzun yaşıyor. Ülkedeki 100 yaşını geçen her 10 kişiden 8'i kadın. Geçen yıl 15 Mayıs'ta hayatını kaybeden Hollanda'nın en yaşlı insanı Anne Brasz-Later adlı kadın 114 yaşındaydı.

Ancak son yıllarda, erkekler arasında da 100 yaşını geçenlerin sayısında da önemli artış kaydedildiği belirtiliyor.