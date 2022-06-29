Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü

29.06.2022 16:55
Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü

Hollanda hükümetinin, tarım sektöründe hayvan sayısının azaltılmasına yol açacak yeni azot planını protesto etmek amacıyla çiftçiler tarafından başlatılan protesto gösterileri büyüyor.

Hollanda hükümetinin, tarım sektöründe hayvan sayısının azaltılmasına yol açacak yeni azot planını protesto etmek amacıyla çiftçiler tarafından başlatılan protesto gösterileri büyüyor.

Salı akşamı traktörler otoyolları trafiğe kapatan çiftçiler Doğa ve Azot Bakanı Christianne van de Wal'ın evini basarak, buradaki bir polis aracını tahrip etti.

Çiftçiler, bir tank içindeki hayvan gübresini de bakanın evinin önüne döktü.

Hollanda hükumeti tarafından 2 hafta önce açıklanan yeni azot planı, tarımdan kaynaklanan amonyak salımının ortalama yüzde 40 azaltılmasını öngörüyor.

Plana göre, doğa koruma alanları civarındaki tarımsal faaliyetler de yüzde 70 oranında azaltılacak.

Çiftçiler, Hollanda ekonomisinin önemli kollarından biri olan tarım ve hayvancılığa büyük darbe vuracağı gerekçesiyle bu plana karşı çıkıyor.

Çiftçilere göre planın uygulanması hem hayvan sayısını azaltacak hem de çok sayıda insan işsiz kalacak.

Bu nedenle planı protesto etmek için geçen hafta kitlesel gösteriler düzenleyen Hollandalı çiftçiler, dün de sokaklardaydı.

Traktörlerle otoyolları kapatan ve saman balyalarını ateşe veren çiftçiler, gece Doğa ve Azot Bakanı van de Wal'ın evine gitti.

Planın kabul edilmesinden sonra bakanın evinin önünde bir polis ekibi görevlendirilmişti.

Salı gecesi çiftçiler bu polis ekibinin oluşturduğu barikatı yıkarak bir ekip otosunu da tahrip etti.

Polis memurları, "güvenlikleri bulunmadığı" gerekçesiyle çiftçilere müdahale etmedi.

Hollandalı çiftçiler bakanın evinin önüne bir tank dolusu hayvan gübresi boşalttı.

O sırada Bakan van der Wal'ın evde olmadığı ancak eşi ve çocuklarının içeride bulundukları belirtildi.

Gece boyunca ülkenin değişik noktalarında gösterilerini sürdüren çiftçiler, polis araçlarını lastiklerini patlatıp, saman balyalarını ateşe verdi.

Emniyet Genel Müdürü Willem Woelders, çiftçilerin davranışının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Çiftçilerin protesto gösterisi yapma hakkı bulunduğuna işaret eden Woelders, "Ancak son gösteriler çizgiyi aştı, suç işleniyor. Sesinizi duyurmak isteyebilirsiniz ama bu olanlar göz korkutucu" dedi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'ndeki siyasi partiler de, çiftçi eylemlerinin "kontrolden çıktığını" belirterek, genel kurulda acil tartışma çağrısında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA), Madrid'deki NATO zirvesinde bulunan Başbakan Mark Rutte'nin, derhal ülkeye dönmesini istedi.

PvdA'ya göre Hollanda'da durum tamamen kontrolden çıkıyor.

Başbakan Rutte ise Madrid'de yaptığı açıklamada çiftçilerin saldırgan tutumunu eleştirerek, "Bu gözdağı kabul edilemez" diye konuştu.

Gösteri yapmanın yasal bir hak olduğunu söyleyen Hollanda Başbakanı, ancak bunun yasaları çiğnemeden yapılması gerektiğini savundu.

Rutte, "Belediye önünde lastik yakmak, sürücülerin korkutulması, otoyollara gübre serpilmesi tehlikeli durumlar yaratıyor. Bu gösteri hakkının çok ötesinde, sınırı aşan bir durum" dedi.

YORUMLAR
500
İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu
Kaynak: BBC

Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 17:06:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement