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Hollanda'da her 3 genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor - Son Dakika
BBC

Hollanda'da her 3 genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor

02.02.2022 18:52
Hollanda'da her 3 genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, her üç genç kadından ikisi, sokakta tacize uğruyor.

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, her üç genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor. Taciz, en fazla büyük kentlerde yaşanıyor. En yaygın taciz şekli ise, ıslık çalma ya da laf atma.

Hükümet, sokak tacizcilerini önlemeye yönelik hapis ve para cezaları uygulamaya hazırlanıyor.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ilk kez ulusal çapta sokakta taciz araştırması yaptı. 2020-'21 yıllarını kapsayan araştırmaya göre, genç kadınların yüzde 70'i, sokakta istenmeyen davranışlara hedef oldu.

Ülkede kadınların yarısı, sokakta ıslık ya da laf atmaya maruz kaldı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 20s'i de sokakta takip edildiklerini ya da kovalandıklarını söyledi.

Sokakta en fazla tacize uğrayan kesim ise 18-21 yaş arasındaki genç kadınlar.

4-18 yaş arası genç kızların ise yüzde 70'i de sokakta tacize uğradığını söylüyor.

Sokakta takip edilen ya da kovalanan kadınların yüzde 85'i o anda büyük bir korku ve güvensizlik yaşadığını anlattı. Islık veya sözle taciz edilen kadınların da üçte biri, kendisini güvensiz hissettiğini ve korktuğunu belirtti.

Taciz olayı, küçük yerleşim yerlerine göre, büyük kentlerde daha yaygın. Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi büyük şehirlerdeki genç kadınların ortalama yüzde 77'si sokakta tacize uğradığını söylüyor.

Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinde yaşayan genç kadınların ise, ortalama yüzde 55'i sokakta taciz kurbanı oluyor.

Genç kadınların yarıdan fazlası, taciz karşısında sessiz kalıyor ya da görmezden geliyor. Yüzde 37'si, o anda telefonla bir kurumu ya da bir arkadaşını arıyor. Her 5 kadından biri de, taciz sırasında anahtar, deodorant ya da biber gazıyla kendisini korumaya çalışıyor.

Belediyelerden düzenleme

Hollanda'nın Rotterdam, Alkmaar ve Enschede belediyeleri, sokakta tacizi önlemek için bir dizi düzenleme yaptı. Rotterdam Belediyesi, sözlü ya da bedensel tacizde bulunanlara 4 bin 100 Euro para ve 3 aya kadar hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ancak bunun, ifade özgürlüğü ihlali olduğunu belirten mahkeme, düzenlemeyi iptal etti. Belediye, sokakta tacizin önlenmesi için sosyal kampanyalar başlattı.

Hollanda'nın doğusundaki Enschede Belediyesi de, 19 yaşındaki bir genç kadının başlattığı kampanya ve toplanan 17 bin imza üzerine, sokakta tacizin suç kapsamına alınmasını oy birliği ile kabul etti.

Kuzeydeki Alkmaar kenti yönetimi de benzer bir düzenleme için harakete geçti.

Hollandalı yetkililer, son yıllarda sosyal medyada yükselen "#MeToo" haraketinin de etkisiyle, kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık oluşsa da, hala sokakta tacizin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Federal hükümet, sokakta tacizin önlenmesi amacıyla, kadın deneklerinin de katkısıyla bir yasa önerisi hazırladı. Taciz suçu işleyenlere 3 aya kadar hapis ve 8 bin 700 Euro'ya kadar para cezası verilmesini öngören tasarıya meclisin çoğunluğu destek veriyor.

Tasarının bu yılın sonlarına doğru yasalaşması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Hollanda'da her 3 genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Hollanda'da her 3 genç kadından ikisi sokakta tacize uğruyor - Son Dakika
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