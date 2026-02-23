Hollanda\'nın Yeni Hükümeti Yemin Etti

HOLLANDA'DA 29 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Demokratlar 66, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi ve Hristiyan Demokratik Çağrı partilerinin oluşturduğu yeni azınlık hükümeti yemin ederek göreve başladı. Demokratlar 66'nın lideri 38 yaşındaki Rob Jetten, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 150 sandalyeli yapısında salt çoğunluğu sağlayamayan Demokratlar 66 (D66), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Hristiyan Demokratik Çağrı (CDA) partileri, 110 günü aşan koalisyon görüşmelerinin ardından azınlık hükümeti kurdu. Lahey'deki Huis ten Bosch Sarayı'nda Kral Willem-Alexander'ın huzurunda düzenlenen yemin töreniyle, 18 bakan ve 10 devlet sekreteri görevlerine resmen başladı. Yeni kabine, Hollanda'da son 4 yıl içinde kurulan 3'üncü hükümet olarak kayıtlara geçti. D66'nın lideri 38 yaşındaki Rob Jetten, yeni azınlık hükümetinin göreve başlamasıyla Hollanda'nın en genç başbakanı oldu.

Geçen 29 Ekim'de 27 partinin katıldığı ve 15 partinin meclise girdiği seçimlerde D66 ve Özgürlük Partisi (PVV) 26'şar, VVD 22, Yeşil Sol (Groen Links) - İşçi Partisi (PvdA) ittifakı 20, CDA ise 18 sandalye kazanmıştı. Kurulan yeni koalisyon, toplam 66 sandalye ile meclis çoğunluğunun 10 sandalye gerisinde kalıyor. Kabinedeki görev dağılımına göre D66'dan 10, VVD'den 9 ve CDA'dan 8 isim yönetimde yer alırken, bir devlet sekreteri ise tarafsız olarak atandı.

Hollanda hükümetinin yeni politika programında; kamu yönetimini hızlandırmak, konut inşası ile enerji dönüşümünü ivmelendirmek, göç politikalarını sıkılaştırmak ve sosyal güvenlik sistemini reforme etmek gibi öncelikler bulunuyor.