HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var - Son Dakika
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Dünya

HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

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Beşar Esad rejimini deviren muhaliflerin başını çeken HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani "Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak" ifadelerini kullandı. Suriye'nin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Colani "Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. Bu hususu konunun uzmanlarına bırakın derim" dedi.

18.12.2024 12:58
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde deviren silahlı muhaliflerin başını çeken HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed el-Colani, Türk basınında çarpıcı bir röportaj verdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve ülkenin yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Ebu Muhammed el-Colani, 13 sene süren iç savaşta Suriyeli sığınmacılara en çok kapı açan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI TİCARİ İLİŞKİLER OLACAK"

Colani "Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var. Karşılıklı ticari ilişkiler de olacak. Ekonomik kalkınma tecrübelerini Suriye'ye aktarması noktasında da Türkiye'ye güveniyoruz. Toplumsal bağları koruyacağız. Aynı anları sevgi ve samimiyetle de paylaşacağız ve bu zafer sadece Suriye halkının değil, Türk halkının da zaferidir."

"KİŞİSEL GÖRÜŞLERLE BİR ÜLKEYİ YÖNETMEK DOĞRU DEĞİL"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Colani, ülkenin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceğine ve vatandaşların gündelik yaşantılarına karışılıp karışılmayacağına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı; "Bu hususu konunun uzmanlarına ve özellikle Suriye hukukunu iyi bilen kişilere bırakın derim. Ülkenin geleneklerini ve tarihini bilenlere. Kişisel görüşlerle bir ülkeyi yönetmek doğru değil. 'Bunu empoze etmek istiyorum' diye bir şey söylemek bana düşmez, ben sadece yasayı uygularım."

"SURİYE'DE ÇOK FAZLA SORUN VAR"

Önceliklerinin Suriye'yi yeniden kalkındırmak olduğunu anlatan Colani, "Bölgede, altyapı düzeyinde, ekonomi düzeyinde, sosyal statü düzeyinde, insan kaynakları düzeyinde, devlet iradeleri düzeyinde de aynı şekilde yargının reformu, polis ve güvenlik işlerinin reformu ve aynı zamanda ordunun reformu gibi konularda da çalışıyoruz. Ancak Suriye'de çok fazla sorun var. Burada akıllıca olan bu sorunları bölmek ve her sorunu ayrı ayrı çözmekten geçiyor" diye konuştu. Colani, Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin uluslararası bir anlaşmayla olduğuna yönelik iddiaları ise reddetti.

HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye\'nin birçok önceliği var

Ebu Muhammed, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Galatasaray 1905:
    suratında meymanet yok 156 137 Yanıtla
  • Osman A:
    İsrail ülkeni işgal etmeye başlamış gıkın çıkmıyo,kalkmış yeniden inşadan bahsediyosun. 109 76 Yanıtla
  • servet esen:
    işin içine şeriat girerse sonu kötü olur cumhuriyet ve sosyal demokrat bir üniteye sahip olması lazım 101 66 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    hic guven vermiyor bu herif, tehlikeli sulara cekmek icin turkiyeyi bi dumen cikacak bu isin sonunda 90 65 Yanıtla
  • Sk 06:
    terörist bize geçirecek baştakilerin işine gelir 5 li dayılar zengin olur millet yine aç 72 50 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    hala uyanmakta ısrar eden muhalif kesim duyduğu fakat araştırmadığı yalanlarla ısrarcı muhalefetine devam ediyor dünden bugüne pyd yazın YouTube da izleyin ypg yi terör örgütü olarak görmeyiz diyenler kazansa ne mi olur o zaman anlarsınız ırakın parçalanması suriyede olur ırak suriye Türkiye ye tehdit olur delili pkk nın binlerce şehit ettiği askerimiz bölücülük yapanların izlediği siyaset kaç kez ülke sınırlarında devlete silahlı örgütlerin savaş açtığı durum var bunlar binlerce asker polis şehit vermiş bir ülkede makam uğruna kazanmak uğruna kurulan itifaklar çok tehlikeli 24 29 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    Bak işte oldu size nebati yi verelim ekonomiyi onun gözunü açip kaparsa ekonomi o biçim olur he bide sülayman soylu var onuda alın asayişle ilgili bi sorununuz kalmaz dünyada ne kadar gayri meşru iş varsa onun emin ol daha çok varda sana vericek adam sen bunları al sırtıntın yere gelmez comani 27 15 Yanıtla
  • vasfi demir:
    eski isidli 19 8 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Ülkenin ilk 6 ayı Narin son 6 ayı Htş bu ülkeyi emekçileri çiftçileri sanayicini düşünen yok 19 6 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    e bı zahmet 14 5 Yanıtla
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