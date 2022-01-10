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Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az - Son Dakika

Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az

10.01.2022 07:58
Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi. Komşunun anormal bir silahlanma girişimi içinde olduğunu söyleyen Akar, "Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi. Akar toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARTIK TURİZM BAKANLARIMIZ GÖRÜŞSÜN İSTEDİM"

Yunanistan'ın silahlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "En son Yunan Savunma Bakanı ile görüşmemizde 'biz değil turizm bakanlarımız görüşsün.' dedim. Turizm geliştirelim. Tatbikatları, gerginliği azaltalım bu konuları kendilerine söylüyoruz istenilen yanıtları, cevapları maalesef alamıyoruz. Kendilerince birtakım böyle gayretlerle, 'Türkiye dış tehdit.' Bunu bir tehdit gibi göstererek durum üstünlüğü sağlamaya çalışıyorlar. Yunanistan'da ekonomik durum malum ciddi sıkıntıları var.

"O KADAR SİLAH TÜRKİYE İÇİNSE ÇOK AZ"

Hal böyleyken son derece pahalı silah sistemlerini almaya hevesleniyorlar. Savunma bütçesini artırıyorlar. Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor, mutabakat muhtırası imzalıyor. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var bunlar kime karşı. Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."

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Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Milli, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hulusi Akar'dan askeri yığınak yapan Yunanistan'a uyarı: Bunlar Türkiye içinse çok az - Son Dakika
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