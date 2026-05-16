Hürmüz Boğazı Trafiği Yazda Başlayacak

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, "Hürmüz Boğazı'ndaki akış en geç yazın başlayacak" dedi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğaz'ında yaşanan aksaklıkları 'geçici bir kesinti' olarak nitelendiren Wright, "Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz kesinlikle başlayacak" ifadesini kullandı.