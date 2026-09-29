Husiler 10 Eylül\'de Muha limanını ele geçirince Taiz\'de çatışmalar yoğunlaştı

Yemen'in güneybatısında bize eşlik eden asker, "Bu ilk insansız hava aracı. Genellikle ardından bir saldırı gelir" dedi. Çalıların altına saklanırken tepeden gelen vızıltı sesi daha da şiddetlendi, ardından araca geri binip uzaklaştık.Yaklaşık 10 dakika içinde, art arda gelen yüksek sesli patlamalar duyuldu, ancak nereye isabet ettiği belli değildi. Taiz şehrinin güneybatısındaki dağlarda cephe hattının nerede başladığını söylemek zor.Suudi destekli hükümet yanlısı güçler, Husi savaşçılarını geri püskürtmek için mücadele ediyor. Husilerin bu ayın başlarında Kızıldeniz kıyılarını işgal etmesi ve önemli bir denizcilik geçiş noktasını geçirmeleriyle Yemen'deki iç savaş daha da tırmandı.Taiz'den hükümet güçleriyle birlikte, kontrol noktalarından geçerek kontrollerinin bittiği ve tarafsız bölgenin başladığı sınıra kadar seyahat ettik. Böylece, çatışmaları yakından görebildik.

Evler yamaçların her bir yanına dağılmış fakat ailelerin çatışmalardan kaçmak için burayı terk etmesinin ardından birçoğu ıssız durumda. Etraf ürkütücü derecede sessiz, şehirde sürekli vızıldayan arabaların veya motosikletlerin sesi yok. Duyabileceğiniz tek şey hayvanların melemeleri ve karşılıklı çatışma sesleri.Cephe hattından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, evinin önünde bir keçi sürüsüyle oturan Ali, "İki havan topu buraya, arazime düştü" diyor.

Bombardıman ve silah seslerine daha fazla dayanamadıkları için çocuklarını bir mülteci kampına gönderdiğini söylüyor. Kendisi ise hayvanlarına bakmak için karısı ve kız kardeşleriyle birlikte geride kaldı. "Çok korkuyorum ama başka çarem yok, hayvanlarımız olmadan hepimiz aç kalacağız ve zaten öleceğiz" diyor. Husi milislerinin önümüzdeki günlerde bölgeyi ele geçirmesi durumunda yaşanabileceklerden korktuğu için için sadece ismini söylüyor. Husi tarafındaki yetkililer, birliklerini biraraya getirdiklerini ve büyük bir taarruza hazırlandıklarını ilan ettiler. Hükümet güçlerine bu konuyu sorduğumuzda, durumdan haberdar olduklarını ve kendilerinin de hazırlık yaptıklarını belirttiler.Cephe hattına en yakın kontrol noktasında, ilerleyen Husilerden sadece birkaç yüz metre ötedeki dağlık arazide bulunan mevzilerden henüz dönmüş olan bazı savaşçılarla karşılaştık. Bunlardan biri, birliğinin ateş menzilinde olmasına rağmen ulaşamadığı bir bölgede 18 hükümet askerinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi."Üzerlerinden ateş ediyoruz ama onları çıkaramıyoruz" dedi.Taiz çevresindeki çatışmalar, Husi milislerinin 10 Eylül'de, şehrin 85 kilometre batısındaki stratejik Kızıldeniz limanı Muha'yı ele geçirmesinden bu yana yoğunlaştı. Dört yıldır büyük ölçüde devam eden ateşkes bozuldu. Husiler, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'na bakan geniş bir bölgeyi kontrol altına aldı. Bu ilerleme, bölgeden gelen arzda daha fazla aksama yaşanabileceği endişeleriyle birlikte petrol fiyatlarında artışa neden oldu.

Taiz, Yemen'in üçüncü büyük şehri ve kültür başkenti, yaklaşık bir milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Yemen'in kuzeyindeki Husi kontrolündeki bölgeler ile güneydeki hükümet kontrolündeki bölgeler arasında hayati bir kavşakta yer alıyor. Farklı yönlerden cephe hatlarıyla çevrili halde.Hükümet güçleri Taiz'in merkezini kontrol ederken, Husi mevzileri kuzey ve doğusunda yer alıyor. Son dönemdeki en şiddetli çatışmalar kentin batısında, iki tarafın şehrin güneyine giden yolu gören tepeler için mücadelesi sırasında yaşandı. Husiler bu bölgeleri ele geçirirse, hükümet güçlerinin Muha'yı geri alması çok daha zorlaşabilir.Yemen'in uluslararası alanda tanınan Başkanlık Liderlik Konseyi ve hükümetinin bulunduğu güneydeki Aden'den Taiz'e seyahat ettik.Güzergah boyunca yaklaşık 30 kontrol noktası bulunuyordu. Bu noktaların her biri farklı komutanların kontrolündeki yol kesimlerini işaret ediyordu. Bu durum, hükümet saflarında savaşan güçlerin ne kadar parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.Şehre yaklaştıkça ambulanslar yanımızdan geçmeye başladı. Yarım saat içinde en az beş tane saydık, hepsi Taiz'in başlıca hastanesine doğru gidiyordu. Acımasız bir savaşın kalbindeki bir şehre doğru ilerlediğimiz açıktı.Karanlık çöktükten sonra vardık. Dükkanlar ışıklıydı, restoranlar tıklım tıklım doluydu ve çocuklar sokaklarda oynuyordu. Fakat arada bir başka sesler de duyuluyordu. Şehrin etrafındaki dağlardan gelen top atışlarının gürültüsü ve silah sesleri.

Taiz, ülkenin yıkıcı iç savaşında önemli bir muharebe meydanıydı.2015'te Sana'daki hükümeti devirdikten sonra, Husiler Taiz'in kontrolünü de ele geçirmeye çalıştılar ancak Taizli milisler tarafından şehrin büyük bir bölümünden çıkarıldılar.Husi milisleri son saldırılarında diğer silahların yanı sıra insansız hava araçlarını da yoğun bir şekilde kullanıyor.Suudi Arabistan, Batı ülkeleri ve BM uzmanlarına göre, Husi milislerinin başlıca dış tedarikçisi İran. Tahran silah, finansman ve askeri danışmanlık veriyor. Ancak İran daha önce Husilere silah sağladığını reddetmiş ve grubu sadece siyasi olarak desteklediğini söylemişti.Uzun yıllardır Husi milislerinin çocuk askerler kullandığına dair haberler yapılıyor. Bir hükümet askeri bize cephede onlarla karşılaştığını söyledi."Yemenli bir çocuğa bakıp ona ateş etmek zor. Ama sonra onlar da size silah doğrultuyorlar ve kendinizi savunmak zorundasınız" dedi.Husi milisleri 2022'de BM ile bu uygulamaya son vermeyi taahhüt eden bir "eylem planı" imzaladı. BBC ayrıca hükümet güçlerinde görev yapan gençlerle de görüştü.Diğer yandan Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon Yemen hükümetini destekliyor ve silah sağlıyor. Suudi ordusu Kızıldeniz kıyısındaki Husi mevzilerine yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, Husiler de Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki şehirleri ve altyapısını insansız hava araçları ve füzelerle hedefledi.

Akşam saatlerinde, Taiz'deki Sevra hastanesinde, cephelerden gelen yaralılar yoğun bakım ünitesine götürülüyordu ve gördüğümüz tüm yataklar doluydu.Hastaların bazıları savaşçıydı, diğerleri sivildi. On iki yaşındaki Ghana Nabeel, keçi otlatırken şarapnel parçaları başına isabet etmiş. Ailesi, Husilerin yakına düşen havan atışının çocuğa isabet ettiğini söyledi.Bilinci kapalı halde yatıyordu, başı bandajlarla sarılıydı, yüzü şişmiş ve morarmıştı. Ailesi, uyandığında nasıl hissedeceğini merak ediyor ve başucunda bekliyordu.Bir doktor beyninin hasar aldığını söylemiş, "Artık asla eskisi gibi olmayacak" demişti.

Taiz'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde, El Monig mülteci kampındaki yüzlerce çadıra, Muha ve çatışmalardan etkilenen köylerden kaçan aileler yerleşiyordu.Bize son 10 günde 200 ailenin geldiği söylendi.Maryam Saleh (gerçek adı değil), bir hafta önce kocası ve beş çocuğuyla birlikte Muha'dan gelmişti. En küçüğü yedi yaşındaydı. Maryam, o günkü yiyeceğini satın alabilmek için şapka örüyordu."Çıplak ayakla yürüdük ve yanımıza hiçbir şey almadık, sadece çocuklarımız vardı" diyor. Anlattığına göre, kaçarken yeğeni havan topundan çıkan şarapnel parçalarının çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Yeğeni arkasından yürüyormuş.Ailenin hem önünde hem de arkasında çatışmalar ve keskin nişancı atışları olduğunu anlatan kadın, daha sonra dağda silahlı adamlar gördüğünü söyledi."Öleceğimizi sandık. Çocuklar çığlık atıp ağlıyordu ama yürümeye devam ettik."

Fatma Muhammed Saleh, başka bir ailenin çadırının dışında, boş bir pirinç çuvalının üzerinde yatıyordu. Engelli olduğu için yürüyemiyordu ve yatacak bir yeri olmadığını söyledi. "Hiçbir şeyim yok... kalacak yerim yok, yatağım yok, ailem yok. Hiçbir şeyim yok."Fatma, çatışmalar köylerine ulaştığında iki oğlu ve torunlarıyla birlikte olduğunu söyledi. Ancak onlara ilerlemelerini yavaşlattığı için çocukları alıp, kaçmalarını söylediğini belirtti.Anlattığına göre, sonraki iki günü elleri ve dizleri üzerinde sürünerek geçirdi."Sürünüyordum ve kurşunlar buradan, top mermiler de oradan geliyordu. ve üzerimde gök gürültüsü gibi bir ses vardı. Allah'a dua ediyordum."Kadın, daha sonra motosikletli bir adamın onu gördüğünü ve kampa götürdüğünü söyledi. O zamandan beri ailesini görmemiş.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, 22 Eylül'de Yemen'de bu ay içinde 130 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti. İç savaş nedeniyle daha önce yerlerinden olanların sayısı da 5,2 milyon kişi. Yapılan uyarıya göre, Fatma gibi önümüzdeki üç ay içinde 100 bin kişi daha evlerini terk etmek zorunda kalabilir. Jasmin Dyer'ın katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .