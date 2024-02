Husiler, Babülmendep Boğazı\'nda ticari gemiye saldırdı

Dünya

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Marshall Adaları bandralı ve Yunanistan tarafından işletilen ticari gemiye iki füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucu gemi ufak çaplı hasar aldı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "12 Şubat günü 03.30-03.45 arasında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Babülmendep'e doğru iki füze ateşledi. Her iki füze de Kızıldeniz'den geçen ve Brezilya'dan mısır taşıyan Yunanistan tarafından işletilen, Marshall Adaları bandıralı MV Star Iris adlı kargo gemisine doğru fırlatıldı. Geminin denize elverişli olduğu, hafif hasar aldığı ve mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. MV Star Iris'in varış noktasının İran'ın Bender İmam Humeyni kenti olduğunu da not edelim" denildi.