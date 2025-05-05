Husiler, İsrail Havaalanlarını Yeniden Hedef Alacak - Son Dakika
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Dünya

Husiler, İsrail Havaalanlarını Yeniden Hedef Alacak

Yemen Husileri, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararının ardından havaalanlarını hedef alacak.

05.05.2025 17:43
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(ANKARA) Yemen'deki Husiler, İsrail hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı aldığına dair haberlerin ardından İsrail'deki havaalanlarını yeniden hedef alacaklarını duyurdu.

Yemenli Husiler, dün İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşen füze saldırısının sorumluluğunu üstlenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya misilleme yapılacağını söyledi.

Yemen'den İsrail'e yapılan saldırıların çoğu, İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından önlenirken dün fırlatılan füzenin engellenememesi İsrail kamuoyunda paniğe yol açtı.

Husi Tuğgeneral Yahya Saree, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yemen Silahlı Kuvvetleri, başta işgalcilerin Ben Gurion Havalimanı olarak adlandırdığı Lod Havalimanı olmak üzere, havaalanlarını tekrar tekrar hedef alarak İsrail düşmanına karşı tam bir hava ablukası uygulayacaktır."

Saree, bu adımın İsrail'in Gazze'deki saldırgan askeri operasyonlarını tırmandırma kararına doğrudan yanıt olduğunu vurguladı.

Husiler ayrıca, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) yolladıkları elektronik postada, "Tüm uluslararası hava yolu şirketlerini bu duyuruyu ciddiye almaya ve uçakları ile yolcularının güvenliği için İsrail'in suçlu düşmanına ait havaalanlarına tüm uçuşlarını iptal etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdiklerini bildirdi.

İsrail medyası, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde genişletilmiş bir operasyon planını onayladığını bildirmişti. Mart ayında çıkmaza giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu Gazze'deki varlığını genişletirken bölgeye yardım kamyonlarının girişini de engelledi.

Yardım kuruluşları, İsrail ablukasının insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Gazzeli yetkililere göre İsrail'in saldırıları 2023'te başlayan savaşın başından bu yana kadar 52 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Operasyon, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Yemen, Son Dakika

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