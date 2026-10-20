Husilerin Şebve'de eğitim kampına düzenlediği balistik füze saldırısında 58 kişi öldü - Son Dakika
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Husilerin Şebve'de eğitim kampına düzenlediği balistik füze saldırısında 58 kişi öldü

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Husilerin Şebve\'de eğitim kampına düzenlediği balistik füze saldırısında 58 kişi öldü
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Husilerin Şebve'de Aden hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin El-Alam eğitim kampına düzenlediği saldırıda 58 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Vali Avad el-Vezir 14 kişiden haber alınamadığını açıkladı; yerel kaynaklar üç balistik füzenin kullanıldığını bildirdi.

(ANKARA) - Husiler'in, Yemen'in Şebve vilayetinde uluslararası tanınırlığı olan Aden hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin eğitim kampına düzenlediği saldırısında 58 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırıda üç balistik füzenin kullanıldığını bildirdi.

Yemen'in güney-orta kesiminde Aden Körfezi'ne kıyısı olan Şebve'nin Valisi Avad el-Vezir, Husilerin dün El-Alam eğitim kampına düzenlediği saldırıda 58 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. El-Vezir, bombardımanın ardından 14 kişiden de haber alınamadığını söyledi. Yerel yönetim kaynakları, Husilerin eğitim faaliyeti sırasında güvenlik güçlerini üç balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar, Husilerin eylül ayında Kızıldeniz'in girişindeki stratejik Babülmendep Boğazı yakınlarına ilerlemesinin ardından yoğunlaşmıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının sorumluluğunu üstlenerek hedef alınan kampın Suudi güçleri tarafından işletildiğini öne sürdü. Yemen hükümetine bağlı güçler bu ay Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla operasyon başlatırken, Babülmendep yakınlarında bazı bölgeleri yeniden ele geçirdi. Husiler ise ülkenin güneyindeki Taiz'i kuşatma altında tutuyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Husilerin Şebve'de eğitim kampına düzenlediği balistik füze saldırısında 58 kişi öldü - Son Dakika
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