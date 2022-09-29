Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu

29.09.2022 10:38

Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden olurken, yaklaşık 1 milyon kişi de elektriksiz kaldı. Kasırgayla ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktaran muhabirin rüzgarın kuvvetiyle yerlere kapaklandığı ve konuşmakta zorlandığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.

Ian Kasırgası, Florida'yı vurdu! Canlı yayında son gelişmeleri aktaran muhabir az daha uçuyordu

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintilerini takip eden "poweroutages.us" internet sitesindeki bilgilere göre 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası, Florida'yı vurdu! Canlı yayında son gelişmeleri aktaran muhabir az daha uçuyordu

1965'TEN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan Ian Kasırgası, Florida'nın kuzeyine doğru ilerlerken, zincir mağaza yönetimleri kasırga güzergahındaki 70 şubenin kapatılacağını veya çok kısıtlı saatlerde açık kalacağını duyurdu. Ian'ın karaya en yüksek hızla inen kasırga olduğu tespitini paylaşan meteoroloji uzmanları, Fort Mayer'deki su seviyesinin, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1965'ten bu yana en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Ian Kasırgası, Florida'yı vurdu! Canlı yayında son gelişmeleri aktaran muhabir az daha uçuyordu

600 CİVARINDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı. ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Ian Kasırgası, Florida'yı vurdu! Canlı yayında son gelişmeleri aktaran muhabir az daha uçuyordu

MUHABİRİN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERADA

2.5 milyon kişi için tahliye emri verilen ABD'de canlı yayında son gelişmeleri veren bir muhabirin yaşadığı zor anlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda rüzgarın etkisiyle ayakta durmaya ve konuşmaya çalışan muhabirin kendisine doğru koparak gelen ağacın darbesiyle yere düştüğü görülürken, yayına devam etmek için yol kenarındaki tabelaya tutunduğu o anlar da dikkat çekti.

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Son Dakika Dünya Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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