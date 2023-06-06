İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması dünya basınında ses getirdi: Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı - Son Dakika
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İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması dünya basınında ses getirdi: Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı

06.06.2023 10:23

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın atanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Londra merkezli Middle East Eye Kalın için, "Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı" değerlendirmesinde bulunurken, Yunan basını bugün manşetlerini MİT'teki yeni döneme ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Dış Politika Danışmanı olarak görev yapan Kalın, yeni Kabine'ye Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan'dan boşalan koltuğu devraldı.

KURUM DIŞINDAN ATANAN 2. SİVİL YETKİLİ

Kalın, böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana süren başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde MİT'in başına kurum dışından atanan ikinci sivil yetkili oldu. Kalın'ın MİT'in başına geçmesi dünya basınında geniş yer buldu.

"UZUN SÜREDİR ERDOĞAN'IN SIRDAŞI"

Londra Merkezli Middle East Eye (MEE) "Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat başkanlığına atadı" başlıklı haberinde Kalın için "Erdoğan'ın uzun süredir sırdaşı" dedi. Kalın'ın 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve cumhurbaşkanı dış politika danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatan MEE, yeni MİT Başkanı'nın doktora derecesine sahip olduğunun altını çizdi.

"SURİYE İHTİLAFI GİBİ KRİZ DURUMLARINDA HAYATİ BİR ROL OYNADI"

Al Arabiya ise "Uzun süredir Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan Kalın, 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapıyordu" dedi ve şu değerlendirmede bulundu; "Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü olarak, özellikle Suriye ihtilafı gibi kriz durumlarında , ülkenin dış politikasının yönlendirilmesinde hayati bir rol oynadı."

İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması dünya basınında ses getirdi: Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı

RUSYA, ABD VE İRAN VURGUSU

"Komşu ülkesinde artan gerilimlerle karşı karşıya kalan Türkiye, insani duruşunu güvenlik çıkarlarıyla dikkatli bir şekilde dengelemek zorunda kaldı" diyen Al Arabiya, Kalın'ın bu süreçte ateşkes anlaşmaları yapmak ve barış görüşmelerini başlatmak için Rusya, ABD ve İran gibi büyük güçlerle koordinasyon sağlayarak bu sürecin merkezinde yer aldığına vurgu yaptı.

YUNAN BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Yunan Kathimerini ise "Kalın resmen MİT başkanlığına atandı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Ethnos ise haberinde "Kalın, 'Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…' ifadelerini kullandı" sözlerine yer verdi. Skai "Erdoğan'ın sağ kolu, mutlak güvendiği adam bundan böyle Türk gizli servisinin iplerini hareket ettirecek" dedi.

"KALIN GİZLİ SERVİSLERİN BAŞINA GEÇTİ"

Bir başka Yunan gazetesi To Vima "Kalın, gizli servislerin başına geçti" başlığını attı. ERT Kalın'ın uzun süredir başdanışmanı olduğuna dikkat çekti. Proto Thema bir süredir Kalın'ın MİT'İn başına geçirileceğinin belirtildiğini hatırlattı ve resmi açıklama sonrası iddianın doğrulandığını yazdı.

YORUMLAR (3)
  • Kenan Acısever: Dik duruşunu severim ağırlığı yeter bakışlarında korku var bundan böyle dünya düşünsün yeni görevleri hayırlı olur inşallah .... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Kaliteli siyaset adamı Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: kısa ve net cevab veren soğukkanlı duruşu, ayrıca duruşuyla güven birisi. Tam bir bilgi deposu. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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MİT Başkanı İbrahim Kalın: Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam MİT Başkanı İbrahim Kalın: Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam

İbrahim Kalın, Yunanistan, Londra, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması dünya basınında ses getirdi: Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olması dünya basınında ses getirdi: Uzun süredir Erdoğan'ın sırdaşı - Son Dakika
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