Irak'ta Bağdat yönetiminin petrol kaçakçılığını önleme amacıyla Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) denetimindeki sınır kapıları ve bazı petrol sahalarını kontrolüne alacağını açıklaması, Erbil yönetimi ile ilişkileri gerdi.Irak Başbakanı Ali el-Zeydi 24 Kasım Salı günü, merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı'na, Diyala, Kerkük, Selahaddin ve Ninova vilayetlerindeki "tüm petrol sahalarını yönetimine" alma talimatı verdi.Bu sahalar, IKBY sınırları dışında bulunmalarına rağmen Kürtlerin "güvenlik yetkisi" altında bulunuyordu.Irak Anayasası, söz konusu vilayetlerdeki bazı bölgeleri, Bağdat ile Erbil arasında çözülemeyen hak iddiaları nedeniyle ihtilaflı bölgeler olarak tanımlıyor.BBC Monitoring (BBC İzleme Servisi), Kürt bölgesinde yayın yapan medyaya dayanarak, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Irak hükümetinin açıklamasını reddettiğini aktardı.Mesrur Barzani, kararın IKBY'nin daha önce Bağdat ile yürüttüğü müzakerelere aykırı olduğunu belirterek, bunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.Tüm ihracatları Bağdat yönetimi onaylayacakIrak merkezi yönetiminin kararı, Irak Başbakanı'nın askeri sözcüsü Sabah el-Numan tarafından duyuruldu.Numan, söz konusu adımın kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olduğunu söylediIrak'ın sınır kapılarından sorumlu yetkilisi ve petrol zengini Kerkük vilayetindeki bazı güvenlik yetkilileri de görevden alındı. Devlete ait Kuzey Petrol Şirketi'nin genel müdürü de görevden uzaklaştırıldı.

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yönetimine, merkezi yönetime bağlı Petrol Bakanlığı dışında hiçbir kanal üzerinden petrol ihracatını onaylamaması talimatını da verdi.Tüm "resmi olmayan geçiş noktalarının" kapatılması, petrol sahalarında güvenliğin artırılması ve Petrol Bakanlığı personelinin Kürdistan'ın üç vilayetinin girişlerindeki kontrol noktalarında görevlendirilmesi talimatı verildi.Hükümetin açıklamasında, sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolünün ne zaman ve nasıl devralınacağına ilişkin ayrıntı verilmedi.IKBY kararı reddettiIKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin yaptığı yazılı açıklamayla, IKBY'nin müzakereye hazır olduğunu ancak Irak hükümetinin "anayasa dışı" herhangi bir adımını reddedeceğini söylediği aktarılıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ortak bir açıklama yayımlayarak Bağdat ile yaşanan ihtilafların anayasa çerçevesinde çözülmesi çağrısında bulundu. İki parti, bölgenin "hak ve kazanımlarının ihlal edilmesinin kırmızı çizgi" olduğu uyarısında bulundu.2025 yılında Irak, hukuki ve teknik anlaşmazlıklar nedeniyle iki yılı aşkın süreyle durmuş olan Irak-Türkiye boru hattı üzerinden Kürdistan'dan ham petrol ihracatını yeniden başlatmıştı.Durdurma kararından önce Kürt yetkililer, federal hükümetin onayı veya denetimi olmaksızın bağımsız şekilde petrol ihraç ediyordu.İstihbarat belgesinde Türkiye detayıIrak hükümetinin duyurusunun ardından devlet haber ajansı INA, Irak hükümetine ait bir istihbarat raporuna dayanarak bir haber yayımladı.Haberde, "Irak hükümetine ait bir istihbarat raporu, Kerkük ve Süleymaniye'den İran üzerinden Afganistan'a, ayrıca Fişhabur bölgesi üzerinden Türkiye'ye uzanan petrol kaçakçılığı güzergahlarını ortaya çıkardı" denildi.Ajans rapora dayanarak, "Irak petrolünün, İran rafinerilerinde işlenerek, İran petrol ürünleriyle karıştırıldıktan sonra Afganistan'a taşındığı" istihbaratını aktardı.Raporda, bu petrolün ihraç edilmediği, Afganistan'da yüksek yakıt talebi nedeniyle yerel pazarda tüketildiği ifade edildi.İran, ABD yaptırımları altında bulunuyor.Fransız haber ajansı AFP, devlet haber ajansının atıfta bulunduğu belgeyi gördüğünü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.ABD, İran'ı, mevcut yaptırımları aşmak için Irak ekonomisini kullanmakla suçluyor. Daha önce Irak ve İran petrolünü karıştırdıkları gerekçesiyle Iraklı kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmıştı.El-Zeydi, 2026'nın başlarında göreve gelmesinden bu yana Washington ile yakın ilişkiler yürütüyor.Bağdat'taki bir güvenlik kaynağı AFP'ye, hükümetin tutumunu, "İran'a ya da başka bir yere yönelik her türlü kaçakçılığın yasak olduğu ve tüm uluslararası sınırın güvence altına alınması gerektiği" şeklinde özetledi.Kaynak, petrol kaçakçılığına yönelik operasyonunun ABD tarafından desteklendiğini de ekledi.Eski bir petrol bakanlığı yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye yaptığı açıklamada, Kürdistan bölgesinin uzun yıllardır Türkiye'ye yalnızca bir boru hattı aracılığıyla değil, aynı zamanda kamyonlarla da çok büyük miktarlarda petrol ihraç ettiğini söyledi.Yetkili, "Kürdistan bölgesindeki yasadışı geçiş noktalarının, Irak'ın diğer bölgelerinden gelenler de dahil olmak üzere, ham petrolün komşu ülkelere kaçırılmasında kullanıldığını" ifade etti.Kürdistan Bölgesi, Türkiye, Suriye ve İran ile sınır paylaşıyor.Haberlerimizi takip etmek için BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)