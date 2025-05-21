İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

Rusya'da yaşandığı tahmin edilen trajik bir olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Videoda, bir gencin 12. kattan atlayarak yaşamına son verdiği anlar kaydedildi.

Olayın gerçekleştiği bölgede toplanan polis ekipleri ve vatandaşların, genci ikna etmek için uzun süre çaba gösterdiği, ancak tüm bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı görülüyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. İntiharın nedeni hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Uzman psikologlar, bu tür içeriklerin paylaşılmasının "özendirici" etki yapabileceğini ve intihar vakalarında "bulaşıcılık etkisi" görülebileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarının bu tür içerikleri paylaşmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 700 bin kişi intihar nedeniyle hayatını kaybediyor. Rusya ise intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin profesyonel yardım almasının önemi bir kez daha öne çıkarken, uzmanlar sosyal medya platformlarının bu tür içeriklere karşı daha sıkı önlemler alması gerektiğini vurguluyor.