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İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir - Son Dakika

İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:10

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımının manipülasyon içerdiğini kaydetti. İsrail'in görüntülerle oynadığını söyleyen merkez, "Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımının manipülasyon içerdiğini belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in görüntülerle oynadığını kaydetti. Merkezden yapılan açıklamada, "Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir." denildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ, İSRAİL'İN PAYLAŞIMINI MERCEK ALTINA ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili İsrail'in resmi devlet hesabından yaptığı, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜNTÜLER MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

Görüntülerin doğru olmadığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var." başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir. Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir.

İletişim Başkanlığı, İsrail'in Gazze Hastane Saldırısı Görüntülerini Yalanladı

"ROKETLERİN YÖNÜ İLE HASTANENİN KONUMU TERS YÖNDEDİR"

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir. Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.

İletişim Başkanlığı, İsrail'in Gazze Hastane Saldırısı Görüntülerini Yalanladı

"ŞÜPHELİ PARLAMA GÖRÜNTÜLERDEN ÇIKARILMIŞTIR"

İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen yerin hastane bölgesinin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen, manipülasyonun tespit edilmemesi için düşük çözünürlüklü görüntüler kullanılmıştır."

İletişim Başkanlığı, İsrail'in Gazze Hastane Saldırısı Görüntülerini Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in 'Elimizde belge var' dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir - Son Dakika
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