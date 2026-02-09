İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı - Son Dakika
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

09.02.2026 19:40
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jacqueline Claire Ades, bir tanışma sitesinde tanıştığı adama tek bir buluşmanın ardından 159 bin mesaj ve kan donduran tehditler yolladığı için tutuklandı. Ades, 'Ruh eşimi bulmuş gibiydim' dediği adamın evine zorla girme ve taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İlk başta mesaj sayısının 65 bin olduğu düşünülse de, polis belgeleri 159 binin üzerinde mesaj atıldığını ortaya koydu.

MESAJ SAYISI 65 BİNDEN 159 BİNE ÇIKTI

Jacqueline Claire Ades, geçtiğimiz Mayıs ayında Paradise Valley polisi tarafından adamın evine zorla girmek ve taciz suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İlk etapta yetkililer mesaj sayısının 65 bin olduğunu iddia etse de, Cuma günü kamuoyuna açıklanan polis belgeleri gerçek sayının 159 binden fazla olduğunu ortaya koydu.

KAN DONDURAN TEHDİTLER: BÖBREKLERİNDEN SUŞİ YAPARDIM

Arizona Republic gazetesinin ulaştığı belgelere göre, Ades'in 2017 yılında adamın mülkünden uzaklaştırılmasının ardından mesajları şiddet içerikli bir hal aldı. Belgelerde yer alan iddialara göre Ades, mağdur adama şu ürpertici mesajları gönderdi:

"Beyin zarlarını, kafatasının üst kısmını, ellerini ve ayaklarını giyerdim."

"Böbreklerinden suşi, el kemiklerinden de yemek çubukları yapardım."

"Ah, kanınla neler yapardım! İçinde yıkanmak isterdim."

BANYOSUNDA YAKALANDI, İŞ YERİNİ BASTI

Olayın geçmişi 2017 yılının Temmuz ayına kadar uzanıyor. Polis kayıtlarına yansıyan kronolojik süreç şöyle gelişti:

Nisan 2018'de polis, Ades'i adamın evinde banyo yaparken buldu ve izinsiz giriş suçundan gözaltına aldı. Mayıs 2018'de serbest bırakılan Ades, bu kez adamın iş yerine giderek "onun karısı olduğunu" iddia etti ve ardından tutuklandı.

"RUH EŞİMİ BULDUM SANMIŞTIM"

Ades, cezaevinde verdiği bir röportajda mağdurla milyonerler için bir tanışma sitesi olan Luxy aracılığıyla tanıştığını belirtti. Kendisini "ruh eşimi bulmuş gibiydim" diyerek savunan Ades, her şeyin normal ilerleyeceğini düşündüğünü ifade etti.

DURUŞMA 5 ŞUBAT'TA

Yetkililer Ades'in akıl sağlığı belirtileri gösterdiğini iddia ederken, genç kadın taciz ve izinsiz giriş suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu savunuyor. Maricopa İlçe Hapishanesinde kefaletsiz olarak tutulan Ades'in duruşmasının 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

