İmamoğlu\'nun Tutuklanması Avrupa Turizmini Olumsuz Etkiledi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip ardından tutuklanması, Avrupa turizm sektörünü de etkiledi. Gelişmeler, başta Avrupa medyası olmak üzere dünya basınında geniş yankı bulurken, Avrupa'daki turizm temsilcileri Türkiye'ye yönelik endişelerini dile getirmeye başladı.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve Türk-Alman turizm uzmanı Hüseyin Baraner, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupa kamuoyunda ve turizm sektöründe büyük bir şok yaşandığını belirtti. Baraner, özellikle Almanya'da, Türkiye satışlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini söyledi. "Müşterilerin büyük bölümü, protestoları haklı buldukları için şu an seyahat planlarını iptal etmiyor. Ancak Türkiye'deki siyasi gelişmeler daha da sertleşirse, iptallerin ardı arkası kesilmeyebilir" diyen Baraner, sektörün dikkatle bekleyişini sürdürdüğünü vurguladı.

Baraner ayrıca Almanya'nın ARD ve ZDF, İsviçre'nin SRF, Avusturya'nın ORF gibi devlet televizyonlarının İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili gelişmeleri haber bültenlerinde geniş şekilde ele aldığını, Avrupa genelinde düzenlenen destek gösterilerinin de dikkatle takip edildiğini belirtti.

Türkiye ile sıkı iş birlikleri bulunan birçok Avrupa turizm şirketi ise ülkedeki siyasi gerilimin ciddi bir belirsizlik ortamı yarattığını ve bu durumun yaz sezonuna olumsuz yansımalar doğurabileceğini kaydetti.

Mısır'a 500 bin müşteri kaptırıldı

Baraner, Türkiye'deki otel fiyatlarının ve paket turların Euro bazında üç yılda yüzde 100 arttığını, bu durumu Avrupa'daki seyahat acentelerinin müşterilere anlatmakta zorlandığını vurguladı. Baraner, Fiyatların yüksekliği nedeniyle Türkiye'ye gitmeyi planlayan ancak son anda Mısır'ı tercih eden Batı Avrupalı turist sayısının 500 bini aştığını kaydetti.

Mısır'daki bazı otel yöneticilerinin Türk turizm anlayışını örnek alarak Avrupalı turistleri çekmeye başladığını belirten Baraner, bu konuda da başarılı olduklarını ifade etti. Özellikle çocuklu ailelerin Mısır'a yönelmesi, Antalya gibi destinasyonlarda turist profilinin değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Gençler Türkiye'ye ilgi duyuyor, ancak Avrupa dengesizlikten şikayetçi

Baraner, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'ye yönelik ilginin tamamen kaybolmadığını belirtti. Özellikle gençler ve üniversite öğrencileri arasında "Türkiye'yi mutlaka görmeliyiz" diyenlerin sayısının arttığın ifade eden Baraner, daha önce Türkiye'ye gelmeye mesafeli duran varlıklı ve kültürlü Batı Avrupalılar arasında da ilginin yeniden canlandığını söyledi.

Sezonda fiyat düşüşü beklentisi

Ancak Avrupa'daki turizmciler, Türkiye'nin turizm piyasasını "dengesiz" buluyor. Avrupalı seyahat profesyonelleri "ya çok ucuzsunuz ya da ödenmeyecek kadar pahalı" diyerek Türkiye'nin turizm fiyat politikasını eleştiriyor.

Sektör temsilcileri, Türkiye'deki protestolar, gösteriler ve siyasi atmosfer nedeniyle yaz sezonunda ciddi fiyat indirimleri yaşanabileceği umudunu taşıyor. Özellikle 2025 sezonu için büyük kapasite satın alan tur operatörlerinin gözü kulağı Türkiye'den gelecek haberlerde. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumun netleşmesi bekleniyor. Eğer kriz derinleşirse, charter uçuş programlarının bir kısmı Mısır ve İspanya'ya kaydırılabilir.