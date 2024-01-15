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IMF: Yapay zeka Dünya işlerinin %40'ını etkileyecek ve eşitsizliği Artırabilir - Son Dakika
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IMF: Yapay zeka Dünya işlerinin %40'ını etkileyecek ve eşitsizliği Artırabilir

IMF'nin yeni analizine göre, yapay zeka teknolojisi dünya genelinde tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek ve eşitsizliği artırabilir. Gelişmiş ekonomilerde yapay zekanın işlerin yüzde 60'ını etkileyeceği, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 26 olduğu öngörülüyor. Yüksek gelirli genç çalışanların ücretlerinde artış olabilirken, düşük gelirli ve yaşlı işçilerin geride kalma riski bulunuyor.

IMF: Yapay zeka Dünya işlerinin %40\'ını etkileyecek ve eşitsizliği Artırabilir
15.01.2024 - 15:52,  Güncelleme: 15:58
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IMF'nin yeni analizine göre, yapay zeka teknolojisi dünya genelinde tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştirebileceğini belirterek ülkelerin bu konuyu ele alması gerektiğini ifade etti.

Yapılan çalışmada, gelişmiş ekonomilerde yapay zekanın işlerin yüzde 60'ını etkileyeceği, ancak düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 26 olduğu öngörüldü. Georgieva, bu durumun teknolojinin ülkeler arasındaki eşitsizliği artırabileceğine dikkat çekti.

IMF'nin analizine göre, yapay zeka benimseyen yüksek gelirli genç çalışanların ücretlerinde artış olabilirken, düşük gelirli ve yaşlı işçilerin geride kalma riski bulunuyor. Georgieva, ülkelerin kapsamlı sosyal güvenlik ağları oluşturması ve savunmasız işçiler için yeniden eğitim programları sunması gerektiğini vurgulayarak yapay zeka geçişini daha kapsayıcı hale getirme çağrısı yaptı.

IMF'nin analizi, Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayımlandı ve yapay zeka konusu, popüler uygulamaların artan kullanımıyla birlikte gündemde önemli bir yer tutuyor. Avrupa Birliği yetkilileri, geçen ay yapay zeka kullanımını düzenlemek için dünyanın ilk kapsamlı yasaları üzerinde anlaşmaya vardı ve bu konudaki yasal düzenlemeler tartışmalara yol açıyor.

IMF: Yapay zeka Dünya işlerinin %40'ını etkileyecek ve eşitsizliği Artırabilir
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Eğitim, Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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