İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi

DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefali, bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor.

Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. İnci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp 'Vira bismillah' dedi.

Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçık yaptığını söyleyen Önder Güler, "Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık av yasağı boşluğunda teknelerimizin bakımını yaptık. Bugün de av yasağı bitince ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz" dedi.