İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi

İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi
15.07.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki inci kefali av yasağı sona erdi, balıkçılar ağlarını attı.

DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefali, bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor.

Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. İnci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp 'Vira bismillah' dedi.

Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçık yaptığını söyleyen Önder Güler, "Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık av yasağı boşluğunda teknelerimizin bakımını yaptık. Bugün de av yasağı bitince ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Van Gölü, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
Borussia Dortmund’dan Türkiye’ye transfer Borussia Dortmund'dan Türkiye'ye transfer
Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu Yıldız isim İstanbul’da bırakıldı Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı
Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Gülşen’den sahnede cesur tercih Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
Napoli’de Victor Osimhen için yeni gelişme Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme
Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! El Hadji Malick Diouf Premier Lig yolcusu
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğundaki yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
Hadise’nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
02:01
Konya’da orman yangını Alevler Isparta’ya kadar ulaştı
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı
13:56
Doğum gününde ’cüce’ bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
Doğum gününde 'cüce' bireyleri çalıştıran Yamal hakkında yasal işlem başlatılıyor
13:56
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor Çevreciler tepkili
Amazon, insan beyni gücünde yapay zekâ üssü inşa ediyor! Çevreciler tepkili
13:42
102 yıllık Altınordu’da A takım devrediliyor
102 yıllık Altınordu'da A takım devrediliyor
13:18
Yıldız Tilbe’yi daha önce böyle görmemiştiniz Doğal hali gündem oldu
Yıldız Tilbe'yi daha önce böyle görmemiştiniz! Doğal hali gündem oldu
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:15
Beşiktaş Orkun Kökçü’den sonra Kyle Walker-Peters’ı da bugün İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor
13:09
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
13:06
Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi
Babasını baltayla yaralayıp, korkunç şekilde yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 09:50:01. #7.13#
SON DAKİKA: İnci Kefali Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.