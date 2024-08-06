İngiltere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar

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Burnley'de Müslüman mezarlarının tahrip edilmesi, İngiltere'de artan gerginliğin son örneği oldu. Olay nefret suçu sayılıyor ve soruşturuluyor. Son günlerde aşırı sağ kaynaklı kargaşa yaşanan ülkede, bir haftada 400'den fazla kişi tutuklandı. Eski terörle mücadele şefi, olayların terörizm boyutuna ulaştığını söyledi. Yetkililer, sosyal medyadaki yalan haberlerin şiddeti körüklediğini belirterek önlem çağrısında bulundu.

06.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:41
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İngiltere'nin Burnley kentinde Müslümanlara ait mezarların üzerine gri boya dökülerek tahrip edilmesi, nefret suçu olarak değerlendiriliyor. Olay, son günlerde ülkede yaşanan aşırı sağ kaynaklı kargaşanın ardından gerçekleşti.

Lancashire Polisi, dün öğleden sonra Burnley Mezarlığı'nda üç Müslüman mezar taşının boyayla kaplanması üzerine soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Afrasiab Anwar, bu "şeytani" eylemi kınadı ve amacın "ırksal gerginlikleri kışkırtmak" olduğunu belirtti.

Anwar, "Sevdiklerimizin gömülü olduğu kutsal bir yerde böyle korkunç bir eylem gerçekleştiren nasıl kötü insanlar olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis, mezarlıktaki güvenlik kamera görüntülerini inceliyor ve bölgedeki varlığını artırdı.

Yerel Hristiyan liderler de mezarlıktaki bu iğrenç tahribatı kınadı. Polis, olayı "nefret suçu" olarak değerlendiriyor ve failleri bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Bu olay, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da geçen hafta yaşanan şiddet olaylarının ardından gerçekleşti. Eski terörle mücadele şefi Neil Basu, son bir haftadır yaşanan şiddet olaylarının "terörizm sınırını aştığını" söyledi.

Basu, sosyal medyada yayılan yalan haberlerin olayları tetiklediğini belirterek hükümete harekete geçme çağrısında bulundu. Ayrıca, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ı " Akdeniz'deki şezlongundan şiddeti yüceltmek ve yaratmakla" suçladı.

Son bir haftada İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın çeşitli şehirlerinde yaşanan şiddet olaylarında 400'den fazla kişi tutuklandı. Olaylar, Southport'ta üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından yayılan asılsız söylentilerle alevlendi.

Bu gelişmeler, İngiltere'de toplumsal gerginliğin tırmandığını ve nefret suçlarına karşı daha etkin önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

İngiletere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar
İngiletere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar
İngiltere\'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar

Birleşik Krallık, Burnley, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Müslüman mezarlığına çirkin saldırı: Mezar taşlarını boyadılar - Son Dakika
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