İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Financial Times'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çekici bir makale yayınlandı. Gazetenin önde gelen isimlerinden Gideon Rachman, "Erdoğan rahatsız edici fakat zorunlu bir müttefik" başlığını kullanarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor fakat onun da bazı zayıf noktaları var" yorumunu yaptı.

Sözcü'nün haberine göre Analizde, "Erdoğan'ın rahatsız edici bir müttefik olduğuna şüphe yok. Geçen hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine vetoyu kaldırmasından sonra 73 teröristi iade etmemesi durumunda Türkiye'nin yeniden veto edebileceğini söyledi" vurgusu yapıldı.

Rachman, "Erdoğan'ın tavırları NATO ile ilgili rahatsız edici soruları ortaya çıkardı. NATO ittifakın demokrasinin ve insan haklarının savunması temelinde olduğunu hatırlattı fakat muhalifleri hapse attırmak Vladimir Putin'in yapacağı bir şey. Üstelik Rus ve Türk liderler çok yakın bir ilişkiye sahip" dedi.

"IMF ERDOĞAN İÇİN KÖTÜ OLUR"

Makalede, "Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç konusundaki şantajı Türkiye'nin gelecekteki krizlerde de nasıl davranacağına dair şüphe yarattı. Fakat Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması yasal olarak mümkün olsa bile stratejik bir felaket olur" diyerek Ukrayna'daki tahıl krizinde Türkiye'nin üstlendiği rol ve Boğazlar'ın önemine vurgu yaptı. Öte yandan Türkiye'nin NATO'dan çıkması durumunda Orta Doğu'daki dengelerin de değişeceği de öngörüldü.

Financial Times'ta yayınlanan analizde, Türkiye'deki ekonomik krizin Erdoğan'a güç kaybettirdiği de öne sürüldü. Makalede, "Türkiye ekonomisinin zayıflığı diğer NATO üyesi ülkelere Erdoğan'a karşı cevap verme imkanını sağlıyor. Türkiye'de enflasyon şimdi yüzde 80 seviyelerinde ve bunda Erdoğan'ın ekonomiyi yönetememesinin de etkisi büyük. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Ülke çok büyük bir krizin içinde ve IMF yardımı ile ilgili konuşmalar var. Bu 2023'te seçimlere gidecek Erdoğan için utanç olabilir" denildi.

Analizde, "Ekonomik krizden çıkmak için Türkiye'nin yabancı ülkelerin desteğine ihtiyacı olabilir. Burada da NATO müttefikleri yardımcı olabilir. Ekonomik desteğin karşılığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı daha mantıklı kararlar alabilir" denildi.