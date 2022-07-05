İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var

05.07.2022 11:07
İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var

İngiliz gazetelerinden Financial Times'da yayınlanan makalede "Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç konusundaki şantajı Türkiye'nin gelecekteki krizlerde de nasıl davranacağına dair şüphe yarattı. Fakat Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması yasal olarak mümkün olsa bile stratejik bir felaket olur" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Financial Times'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çekici bir makale yayınlandı. Gazetenin önde gelen isimlerinden Gideon Rachman, "Erdoğan rahatsız edici fakat zorunlu bir müttefik" başlığını kullanarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor fakat onun da bazı zayıf noktaları var" yorumunu yaptı.

Sözcü'nün haberine göre Analizde, "Erdoğan'ın rahatsız edici bir müttefik olduğuna şüphe yok. Geçen hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine vetoyu kaldırmasından sonra 73 teröristi iade etmemesi durumunda Türkiye'nin yeniden veto edebileceğini söyledi" vurgusu yapıldı.

Rachman, "Erdoğan'ın tavırları NATO ile ilgili rahatsız edici soruları ortaya çıkardı. NATO ittifakın demokrasinin ve insan haklarının savunması temelinde olduğunu hatırlattı fakat muhalifleri hapse attırmak Vladimir Putin'in yapacağı bir şey. Üstelik Rus ve Türk liderler çok yakın bir ilişkiye sahip" dedi.

"IMF ERDOĞAN İÇİN KÖTÜ OLUR"

Makalede, "Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç konusundaki şantajı Türkiye'nin gelecekteki krizlerde de nasıl davranacağına dair şüphe yarattı. Fakat Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması yasal olarak mümkün olsa bile stratejik bir felaket olur" diyerek Ukrayna'daki tahıl krizinde Türkiye'nin üstlendiği rol ve Boğazlar'ın önemine vurgu yaptı. Öte yandan Türkiye'nin NATO'dan çıkması durumunda Orta Doğu'daki dengelerin de değişeceği de öngörüldü.

Financial Times'ta yayınlanan analizde, Türkiye'deki ekonomik krizin Erdoğan'a güç kaybettirdiği de öne sürüldü. Makalede, "Türkiye ekonomisinin zayıflığı diğer NATO üyesi ülkelere Erdoğan'a karşı cevap verme imkanını sağlıyor. Türkiye'de enflasyon şimdi yüzde 80 seviyelerinde ve bunda Erdoğan'ın ekonomiyi yönetememesinin de etkisi büyük. Türk Lirası son iki yılda yüzde 60 değer kaybetti. Ülke çok büyük bir krizin içinde ve IMF yardımı ile ilgili konuşmalar var. Bu 2023'te seçimlere gidecek Erdoğan için utanç olabilir" denildi.

Analizde, "Ekonomik krizden çıkmak için Türkiye'nin yabancı ülkelerin desteğine ihtiyacı olabilir. Burada da NATO müttefikleri yardımcı olabilir. Ekonomik desteğin karşılığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine karşı daha mantıklı kararlar alabilir" denildi.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye NATO'nun üyesi olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ile ilgili süreçte imzayı atıp, 'Tamam... AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Türkiye NATO'nun üyesi olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ile ilgili süreçte imzayı atıp, 'Tamam... PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu

İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:53 Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:31:57. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement