Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti

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İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini duyurdu. Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek "Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik" denildi.

"KİM NASIL RAHAT HİSSEDİYORSA ONU GİYİNMELİ"

Alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi. Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde "Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin" ifadelerini kullandı.