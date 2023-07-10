İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti

RAF eğitmeni, paraşütünün 12.000 feet yükseklikte çalışmaması üzerine yere çakılıp hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Çavuş Rachel Fisk, RAF Weston-on-the-Green üzerinde uçan bir uçaktan atladıktan sonra kaskına bağlı GoPro kamera ile son anlarını kaydetti.

Kanatlarının açılmadığı belirtildi.

Bir koroner, tecrübeli paraşütçünün, Chesterton, Oxon'daki Simms Farm'da hareketsiz bulunduğunu söyledi.

Eğitmen, tecrübesiz bir atlayıcının tecrübeli bir paraşütçüye bağlandığı bir süreç olan bir dizi tandem atlama işlemini çekiyordu.

Rachel, RAF Marham, Norfolk'taki mutfak personeli ile bir egzersiz yapan bir ekibin parçasıydı.

Savunma Güvenlik Otoritesi Hizmeti tarafından yürütülen bir rapor, hava türbülansının Rachel'ın paraşütünün açılmasını engellediğini ortaya koydu.

Rapor, araştırmacıların yalnızca Rachel'ın kaydedilmiş görüntüleri sayesinde ne olduğunu bir araya getirebildiğini belirtti.

"Bu bilgi olmadan, araştırma yalnızca kaza sonrası sahnede yakalanan görüntülere dayanacaktı" dedi rapor.

"Panel, bu bilgiye dayanarak çok farklı sonuçlara ulaşmış olabileceğini kabul etti."

Kızımız Rachel'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle yas tutuyoruz.

"Hayatını başkalarının düşünceleriyle neşe ve düşünceli bir şekilde yaşadı ve seçtiği kariyeri sevdi.

"Rachel, birçok kişi tarafından özlenecek."

RAF sözcüsü şunları söyledi: "Rachel, etrafındakilere gönüllü olarak hizmet etme ve onları rahatlatma konusunda özverili bir bireydi.

"Doğal olarak kariyerini sevdi ve sadece profesyonellik ve özveri ile çalışmakla kalmadı, aynı zamanda yaptığı şeye olan tutkusu tarafından teşvik edilen eğlence ve coşkuyla çalıştı."