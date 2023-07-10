İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti

10.07.2023 15:03

RAF eğitmeni, paraşütünün 12.000 feet yükseklikte çalışmaması üzerine yere çakılıp hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Çavuş Rachel Fisk, RAF Weston-on-the-Green üzerinde uçan bir uçaktan atladıktan sonra kaskına bağlı GoPro kamera ile son anlarını kaydetti. Kanatlarının açılmadığı belirtildi. Savunma Güvenlik Otoritesi Hizmeti tarafından yürütülen bir rapor, hava türbülansının Rachel'ın paraşütünün açılmasını engellediğini ortaya koydu. Rapor, araştırmacıların yalnızca Rachel'ın kaydedilmiş görüntüleri sayesinde ne olduğunu bir araya getirebildiğini belirtti.

RAF eğitmeni, paraşütünün 12.000 feet yükseklikte çalışmaması üzerine yere çakılıp hayatını kaybetti.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitmeni paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybetti. Ölüm anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

32 yaşındaki Çavuş Rachel Fisk, RAF Weston-on-the-Green üzerinde uçan bir uçaktan atladıktan sonra kaskına bağlı GoPro kamera ile son anlarını kaydetti.

Kanatlarının açılmadığı belirtildi.

Bir koroner, tecrübeli paraşütçünün, Chesterton, Oxon'daki Simms Farm'da hareketsiz bulunduğunu söyledi.

Eğitmen, tecrübesiz bir atlayıcının tecrübeli bir paraşütçüye bağlandığı bir süreç olan bir dizi tandem atlama işlemini çekiyordu.

Rachel, RAF Marham, Norfolk'taki mutfak personeli ile bir egzersiz yapan bir ekibin parçasıydı.

Savunma Güvenlik Otoritesi Hizmeti tarafından yürütülen bir rapor, hava türbülansının Rachel'ın paraşütünün açılmasını engellediğini ortaya koydu.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri eğitmeni paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybetti. Ölüm anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

Rapor, araştırmacıların yalnızca Rachel'ın kaydedilmiş görüntüleri sayesinde ne olduğunu bir araya getirebildiğini belirtti.

"Bu bilgi olmadan, araştırma yalnızca kaza sonrası sahnede yakalanan görüntülere dayanacaktı" dedi rapor.

"Panel, bu bilgiye dayanarak çok farklı sonuçlara ulaşmış olabileceğini kabul etti."

Kızımız Rachel'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle yas tutuyoruz.

"Hayatını başkalarının düşünceleriyle neşe ve düşünceli bir şekilde yaşadı ve seçtiği kariyeri sevdi.

"Rachel, birçok kişi tarafından özlenecek."

RAF sözcüsü şunları söyledi: "Rachel, etrafındakilere gönüllü olarak hizmet etme ve onları rahatlatma konusunda özverili bir bireydi.

"Doğal olarak kariyerini sevdi ve sadece profesyonellik ve özveri ile çalışmakla kalmadı, aynı zamanda yaptığı şeye olan tutkusu tarafından teşvik edilen eğlence ve coşkuyla çalıştı."

YORUMLAR
500
İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü İspanya'da yaşlı kadın, plajda cinsel ilişkiye girenleri terlikle dövdü

Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Togg'un yeni fiyatları açıklandı
15:43 Togg'a bir haftada 2. zam! İşte yeni fiyatlar
15:33 Putin, Wagner lideri Prigojin ve komutanlarıyla görüştü
15:29 Putin'in isyandan 5 gün sonra Wagner lideri Prigojin'le görüştüğü ortaya çıktı
15:22 Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili çarpıcı cinsellik sözleri
15:18 Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilgili olay cinsellik sözleri
15:00 İzmir'de Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı
14:58 İzmir'de orman yangını! Alevler 2 eve sıçradı, yazlıklar tahliye ediliyor
14:59 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın ismi İBB'deki görevinden aldı
14:54 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın ismi İBB'deki görevinden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 15:56:32. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Eğitmeni Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement