İngiliz uzman, "Bu kış çok zor geçecek" diyip grip ve koronavirüse karşı uyardı: Ölüm oranı 2 kat arttı

Dünya hala 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüsün pençesinde. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Henüz koronavirüs salgını sona ermemişken dünya grip salgınına hazırlanıyor.

GRİP VE KORONA İNSANLARI AYNI ANDA HEDEF ALABİLİR

Uzmanlar bir süredir 'Twimdemic' (çift pandemi) konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisi İngiltere'den geldi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr. Jenny Harrie, grip ve koronavirüsün aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

"HEM GRİP HEM DE KORONA AŞISI OLUNMALI"

Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla. İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı. Bilim insanı mutlaka hem koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak korkulan olmamış, dünya genelinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da 'çift pandemi' dönemini hasarsız atlatabilmek adına 'aşı olun' çağrılarını sıklaştırdı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 237 milyon 327 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 844 bine ve iyileşenlerin sayısı 214 milyon 455 bine yükseldi. Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 932 bini, Hindistan'da 33 milyon 914 bini, Brezilya'da 21 milyon 517 bini ve İngiltere'de 8 milyon 46 bini geçti.