İngiltere, ABD\'ye İran\'a Saldırı İzni Verdi

20.03.2026 22:30
İngiltere, ABD'nin İran hedeflerine saldırı için üslerini kullanmasını onayladı.

İngiltere, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar başlatmak amacıyla Britanya üslerini kullanmasını onayladı.

Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre, İngiliz bakanlar Cuma günü İran'daki savaşı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını görüşmek üzere toplandı.

Ülke daha önce, çıkarlarını veya vatandaşlarının hayatlarını korumak amacıyla düzenlenen operasyonlarda ABD güçlerinin üslerini kullanmasına izin vermişti.

Bakanlar bugün ABD'nin Britanya üslerini kullanımının Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri korumayı da kapsayacak şekilde genişletilebileceği konusunda mutabakata vardı.

Ülke saldırılara doğrudan katılmayacak. Başbakanlık ofisi "İngiltere'nin çatışmaya yaklaşımının arkasındaki prensiplerin aynı kaldığını" vurguladı.

Buna ek olarak "bakanların acilen tansiyonun düşürülmesi ve savaşın hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladığı" belirtildi.

İngiltere'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Mart'ta ABD NATO üyesi müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda harekete geçmekte geç kalmakla suçlamasının ardından geldi.

Trump, açıklamasında, "Korkaklar, bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

'Trump için kısmi bir zafer'

BBC News Beyaz Saray Muhabiri Bernd Debusmann Jr'ın analizi

Trump yönetimi için, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nı korumaya yardımcı olacak saldırıları başlatmak amacıyla üslerinin kullanılmasına onay verdiğini duyurması bir zafer olarak görülecek ancak muhtemelen yalnızca kısmi bir zafer.

Haftalardır, hatta saldırılar başlamadan önce bile, Trump, İngiliz hükümetini ve [Başbakan] Starmer'ı sık sık eleştirmiş ona " karşımızda Winston Churchill yok" diye sataşmıştı.

ABD'nin bir zamanlar "müttefiklerin Rolls Royce'u" olarak gördüğü ülkenin hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu.

Trump'ın çevresindeki birçok kişi için bu duyuru İngiltere'nin Trump'ın taleplerine boyun eğdiği şeklinde görülecek. Bu, ABD ile mevcut İngiliz hükümeti arasındaki ittifakın gücünü alenen sorgulama stratejisinin bir sonucu.

Ancak açıklama tam olarak Trump'ın istediği şey değil. İran'a karşı operasyonlar başladığından beri Trump, İngiltere de dahil olmak üzere ABD müttefiklerini boğazdan geçen gemilere daha fazla refakat sağlamaya çağırıyor.

Bu karar tam olarak bu talebi karşılamıyor. İngiltere Başbakanlık ofisi savaşla ilgili genel yaklaşımının ve görüşlerinin değişmediğini açıkça belirtiyor.

Trump'ın bunu Starmer hakkındaki görüşünü değiştirmeye yetecek bir adım olarak görüp görmeyeceği henüz net değil. Ancak yabancı liderler tarafından olumlu ya da uzlaşmacı olarak algılanan hamlelerin çoğu zaman Trump'ın eleştirilerini azaltmasına yol açtığı not edilmeli.

Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
19:56
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
