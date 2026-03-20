İngiltere, ABD\'ye İran\'a Saldırı İzni Verdi

İngiltere, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı hedef alan İran noktalarına yönelik saldırılar başlatmak amacıyla Britanya üslerini kullanmasını onayladı.

Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre, İngiliz bakanlar Cuma günü İran'daki savaşı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını görüşmek üzere toplandı.

Ülke daha önce, çıkarlarını veya vatandaşlarının hayatlarını korumak amacıyla düzenlenen operasyonlarda ABD güçlerinin üslerini kullanmasına izin vermişti.

Bakanlar bugün ABD'nin Britanya üslerini kullanımının Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri korumayı da kapsayacak şekilde genişletilebileceği konusunda mutabakata vardı.

Ülke saldırılara doğrudan katılmayacak. Başbakanlık ofisi "İngiltere'nin çatışmaya yaklaşımının arkasındaki prensiplerin aynı kaldığını" vurguladı.

Buna ek olarak "bakanların acilen tansiyonun düşürülmesi ve savaşın hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladığı" belirtildi.

İngiltere'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Mart'ta ABD NATO üyesi müttefiklerini Hürmüz Boğazı konusunda harekete geçmekte geç kalmakla suçlamasının ardından geldi.

Trump, açıklamasında, "Korkaklar, bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

'Trump için kısmi bir zafer'

BBC News Beyaz Saray Muhabiri Bernd Debusmann Jr'ın analizi

Trump yönetimi için, İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nı korumaya yardımcı olacak saldırıları başlatmak amacıyla üslerinin kullanılmasına onay verdiğini duyurması bir zafer olarak görülecek ancak muhtemelen yalnızca kısmi bir zafer.

Haftalardır, hatta saldırılar başlamadan önce bile, Trump, İngiliz hükümetini ve [Başbakan] Starmer'ı sık sık eleştirmiş ona " karşımızda Winston Churchill yok" diye sataşmıştı.

ABD'nin bir zamanlar "müttefiklerin Rolls Royce'u" olarak gördüğü ülkenin hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu.

Trump'ın çevresindeki birçok kişi için bu duyuru İngiltere'nin Trump'ın taleplerine boyun eğdiği şeklinde görülecek. Bu, ABD ile mevcut İngiliz hükümeti arasındaki ittifakın gücünü alenen sorgulama stratejisinin bir sonucu.

Ancak açıklama tam olarak Trump'ın istediği şey değil. İran'a karşı operasyonlar başladığından beri Trump, İngiltere de dahil olmak üzere ABD müttefiklerini boğazdan geçen gemilere daha fazla refakat sağlamaya çağırıyor.

Bu karar tam olarak bu talebi karşılamıyor. İngiltere Başbakanlık ofisi savaşla ilgili genel yaklaşımının ve görüşlerinin değişmediğini açıkça belirtiyor.

Trump'ın bunu Starmer hakkındaki görüşünü değiştirmeye yetecek bir adım olarak görüp görmeyeceği henüz net değil. Ancak yabancı liderler tarafından olumlu ya da uzlaşmacı olarak algılanan hamlelerin çoğu zaman Trump'ın eleştirilerini azaltmasına yol açtığı not edilmeli.